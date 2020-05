EUs elbilsatsing: - Dette kan presse fram billigere og bedre elbiler

Klimaministeren omtaler signalene fra EU som en gledelig nyhet.

EU-kommisjonen skal legge fram en ambisiøs gjenreisningsplan for å få fart på økonomien igjen etter koronapandemien.

Gjenreisningsplanen skal flettes inn i et grønt skifte som skal bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa betraktelig.

Bloomberg har sett et utkast fra planene som viser at EU åpner for en vesentlig styrking i elbilsatsingen i Europa. Ett av forslagene som vurderes, ifølge Bloomberg, er momsfritak på alle elbiler i EU.

Les også: Batteri-gjennombrudd kan snu opp ned på hele bilindustrien

Dette er noen av tiltakene som vurderes, ifølge EU-dokumentet:

* EU-kommisjonen vurderer incentiver for bilprodusenter til å produsere og selge rene biler og investere i ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy.

* Et investeringsfond for nullutslippskjøretøy på mellom 40 og 60 milliarder euro.

* Nullutslippsbiler vil bli unntatt merverdiavgift (momsfritak).

* EU-kommisjonen vurderer en dobling av EUs investeringspakke for elbillading for utbygging av to millioner offentlige ladestasjoner og alternative påfyllingsstasjoner innen 2025.

- En gledelig nyhet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er en gledelig nyhet at resten av Europa ser ut til å styrke elbilsatsingen betraktelig.

- Norge er verdensledende med tanke på markedsandeler for elbiler, og vi ser at det blir et stadig mer naturlig valg for vanlige folk. Det gjør at vi ligger godt an til å nå målet vårt, at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025, sier Rotevatn i en uttalelse til Nettavisen.

Les også: Akkurat lansert: Nå blir elbilen mye dyrere

- Men dette er ikke bare positivt for Norge. Regjeringen sin elbilpolitikk har også en stor verdi for resten av verden. Både forskere, politikere og bilprodusenter fra hele verden ser til oss for inspirasjon, og det norske elbileventyret er med på å drive den globale utviklingen fremover. Nå ser det ut til at utviklingen også får fart i Europa, som er en gledelig nyhet, sier Rotevatn.

- Ifølge det lekkede forslaget ønsker Kommisjonen at det åpnes for nullmoms for elbiler i EU. Det gjenstår å se om dette blir det endelige forslaget fra Kommisjonen, og hvordan medlemslandene vil reagere. Men vi ønsker et slik forslag velkommen, sier klimaministeren.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier forskere, politikere og bilprodusenter fra hele verden ser til det norske elbileventyret for inspirasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Presse fram billigere og bedre elbiler

Rotevatn tror økt etterspørsel på elbiler i Europa, som følge av et eventuelt momsfritak, vil være fordelaktig for norske elbilkjøpere.

- Dersom det skulle blitt et momsfritak på elbiler i EU tror jeg vi raskt hadde sett en kraftig vekst i solgte elbiler i Europa. Dette kan presse fram utviklingen i retning av billigere og bedre elbiler enda raskere enn vi ser nå. Jeg ser fram til å lese det endelige forslaget når det kommer fra Kommisjonen, sier Rotevatn.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap). Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Vi i Norge kan si velkommen etter

Stortingspolitiker Espen Barth Eide (Ap) i Energi- og miljøkomiteen ønsker også EUs elbilsatsingen velkommen.

- Jeg synes dette høres veldig spennende og positivt ut. Det er et veldig trykk nå i EU på et grønt skifte på alle områder. EU-kommisjonen og EU-parlamentet har sagt at de ønsker å bruke koronatiltakene til å fremme European Green Deal. Det handler ikke bare om å kutte utslipp, men det er også en industripolitisk visjon om å bygge en fremtidig sterk europeisk industri og næringsliv som er tilpasset det grønne skiftet. Dette vil både fremme elbilbruken og styrke bilprodusenters ønske om å gå over til elbilproduksjon, sier Barth Eide til Nettavisen.

- Amerikanske Tesla og kinesiske bilprodusenter har ligget i front, og det tok en stund før det kom til Europa. Tyske bilprodusenter har virkelig nå tatt grep med Audi e-tron. Dette er et godt eksempel på hvordan man gjør noe som er gunstig for både bilprodusentene og noe som vil akselerere etterspørselen på elbiler, sier Barth Eide.

- Vi i Norge kan si velkommen etter. Denne politikken har virket, og det er et godt eksempel på at skatte- og avgiftsfritak kan gi positive signaler til markedet.

- Solgt med liten fortjeneste

Store EU-land som Tyskland har ikke egne særskatter på biler. Sånn sett er Norge i en unik posisjon. Men et momsfritak kan likevel være nok til at vippe europeiske bilkjøpere i retning av elbiler.

Barth Eide sier elbilsatsingen til EU kan i hovedsak få to konsekvenser for Norge. Det ene er at det vil styrke Norges posisjon i en videreføring av elbilpolitikken overfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Og det andre er at et eventuelt momsfritak i Europa og incentiver til europeiske bilprodusenter kan ramme noen av de gunstige fordelene norske elbilkjøpere nyter i dag.

- Jeg vil ikke overdrive dette, men for eksempel Renault og Volkswagen er bilmerker som lager både fossile og elektriske biler. De har blitt pålagt av EU-kommisjonen å redusere det totale utslippet på bilene de produserer. Den enkleste måten å få ned det gjennomsnittlige utslippet på, er å selge flere elbiler. Da har man solgt elbiler med liten fortjeneste til Norge fordi det viktigste var å få opp salget. Det er en av grunnene til at det har vært eksepsjonelt gunstig med elbil i Norge, sier Barth Eide.

- Hvis Frankrike, Tyskland og Danmark får betydelig flere elbiler på grunn av momsfritak, så vil det være mange flere om beinet. Og da vil denne spesielle effekten for nordmenn kunne gå noe ned. Vi i Norge har hatt verdens mest gunstige avgifts- og skattefritak på elbiler, kombinert med elbilprodusenter som har vært villige til å selge til Norge. Men på den andre siden kan det veies opp mot at en større etterspørsel av elbiler i Europa kan føre til at det blir produsert flere enheter, og at prisene går ned, sier han.

- Tror du EU vil implementere disse tiltakene?

- Det passer med tidsånden og summen av det jeg hører fra EU, at man nå skal bruke anledningen til å løfte grønn teknologi, sier Barth Eide.

Pilene peker oppover

Per i dag utgjør elbiler riktignok bare 4 prosent av den totale bilparken i Europa, ifølge tall fra European Alternative Fuels Observatory (EAFO).

Men pilene for elbilsalget ser ut til å peke oppover i det europeiske markedet. I løpet av årets første måneder, var det en dobling i antall registrerte batteridrevne biler i Europa. I samme periode var det et fall på 25,6 prosent for det totale bilsalget.

Les også: NAFs elbil-undersøkelse gir overraske resultat: – Kan bli en utfordring for myndighetene

Elbilsalget har blitt mindre rammet enn de tradisjonelle bilene. I løpet av første kvartal økte antall registreringer på batteridrevne biler med mer enn 100 prosent i Europa, skriver Forbes. Mesteparten av disse elbilene var riktignok bestilt før koronapandemien brøt ut.

Det totale bilsalget i Europa - altså elbiler, diesel, bensin, hybrid og så videre - falt med 55 prosent i mars måned sammenlignet med samme periode i fjor. Fallet tilskrives koronakrisen.

Folk blir mer tilbøyelig

Avisen skriver at lengre rekkevidde og rimeligere modeller gjør at stadig flere europeere ønsker seg elbil.

- Effekten av å ha flere elbiler på veien, er at det påvirker folks syn og holdning, sier Floris Jousma ved Alternative Fuels Observatory til Forbes.

- Vår forskning viser at når en bekjent - som en venn, familiemedlem eller til og med en nabo - kjøper et elektrisk kjøretøy, blir folk mer tilbøyelig for å kjøpe en som deres neste bil, sier Jousma.