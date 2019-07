EUs utenriksministre vil ikke si at Iran har brutt atomavtalen

Atomavtalen med Iran fremdeles er i live, fremholder EUs utenriksministre etter den økte spenningen den siste tiden.

– Avvikene er ikke store nok til å mene at Iran definitivt har brutt avtalen, sa Spanias utenriksminister Josep Borrell etter EUs utenriksministermøte mandag.

Heller ikke EUs utenrikssjef Federica Mogherini vil si at atomavtalen er død.

– Den er ikke ved god helse, men den er fremdeles i live, sier hun.

Mogherini sa at hun håper Iran vil gå tilbake til å opptre i full overensstemmelse med atomavtalen fra 2015.

Diskusjonene om Iran skjer etter at landet for en drøy uke siden bekreftet at de har gått over det maksimale anrikingsnivået for uran som det ble enighet om i atomavtalen. Det kommer etter at de tidligere denne måneden også bekreftet at de har mer uran på lager enn hva atomavtalen tillater.

Spenningen har økt siden Iran i mai kunngjorde at de trekker seg fra deler av avtalen, som ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015. President Donald Trump kunngjorde i fjor at USA trekker seg fra atomavtalen, og landet har innført strenge sanksjoner mot Iran i etterkant.

Iran har på sin side krevd at EU kommer med tiltak for å veie opp for sanksjonene fra USA, men EU mener at de har få direkte tiltak som kan bedre situasjonen for Iran.

Iran er foreløpig et godt stykke unna å ha høyt nok anriket uran til å kunne lage atomvåpen, men tidligere mandag advarte landet om det kan trappe opp sitt atomprogram til det omfanget det hadde før atomavtalen i 2015.

