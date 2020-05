Eva (59) er redd for å bli smittet av hjemmetjenesten: - Forferdelig

Eva Hümmet (59) forteller at hun i løpet av noen måneder i fjor høst hadde 66 forskjellige pleiere fra hjemmetjenesten på besøk, og til tross for protester brukte de ikke munnbeskyttelse eller visir.

Funksjonshemmede Eva Hümmet i Malmö er 59 år gammel, og avhengig av hjelp fra hjemmetjenesten flere ganger om dagen. Som mange andre er hun veldig bekymret for å bli smittet av koronaviruset, skriver Expressen.

- Hvordan skal jeg vite at de som kommer hit er friske? spør hun.



- Jeg hører at de er ute og møter folk og feirer Valborg, så kommer de hit og jobber. De kan ha møtt noen som ikke var friske, sier hun til Expressen.

66 ulike hjemmehjelpere på fire måneder



Ifølge Eva Hümmet kommer mange forskjellige pleiere hjem til henne. Fra september til desember har hun telt 66 ulike personer. I tillegg har hun blitt fortalt at hjemmetjenestepersonalet møtes på større møter to ganger om dagen.



Hun hadde følt seg tryggere hvis helsepersonellet hadde et munnbind eller visir når de hjalp henne.



- Det er for deres skyld også, at de er beskyttet mot smitte.

Åsa Ollerstam Lundh, avdelingsleder for ordinær bo i Malmö, svarer at hjemmetjenestepersonalet bruker munnbind ved mistanke om, eller funnet infeksjon.

- Selvfølgelig forstår vi at hun er bekymret, det gjør vi absolutt. Vi har sendt ut informasjon om at vi følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet for når vi skal bruke verneutstyr, sier Ollerstam Lundh til avisen.

Unntak fra anbefalningene

Men det er unntak fra anbefalingene. Nylig ble det i Sölvesborg kommune, der Hümmet bor, tatt en beslutning om å legge inn en større ordre fra Kina slik at alt personell i eldreomsorgen skulle ha munnbind tilgjengelig i løpet av et par uker.

På spørsmål fra Expressen om det stemmer at eldre risikerer hjelp fra 66 forskjellige hjemmehjelpere på fire måneder, svarer Ollerstam Lundh:

- Det kommer an på hvor mye hjelp du trenger, og hvor mange ganger om dagen du trenger den hjelpen. Vi måler kontinuitet over 14 dagers perioder, og jeg kan si at gjennomsnittet for Malmö generelt er bedre enn landet.



- Det er ulikheter mellom ulike hjemmetjenestegrupper og vi jobber kontinuerlig med å redusere gapet. Vi er på vei, og det blir bedre og bedre.

- Føles fryktelig

Åsa Ollerstam Lundh forsikrer overfor Expressen at de forsøker å ta forholdsregler på møtene sine.



Eva Hümmet, som tilhører risikogruppen, uttaler at hun ikke er redd for å dø, men at hun er redd for å få Covid-19.



- Bør jeg sitte her og vente på å bli syk? Det er ikke greit lenger. Det er helt umulig å holde en avstand på en eller to meter når de skal hjelpe meg. - Det føles fryktelig, avslutter hun overfor Expressen.

