Evakuerer boliger i Eidsvåg - frykter demning skal gi etter

Kommunen og politiet har iverksatt hastetiltak som følge av store nedbørsmengder.

(Bergensavisen): I forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvannet, er det bygget en midlertidig dam.

På grunn av store nedbørsmengder er Bergen kommune bekymret for at den midlertidige dammen ikke vil tåle vannmassene, noe som vil kunne føre til oversvømmelse i deler av Eidsvåg.

I samråd med Vest politidistrikt er det derfor iverksatt evakuering av mulig berørte boliger i området. Det vurderes også fortløpende om E39 og tilførselsveier skal stenges.

Innsatsleder Ivar Kvant i politiet. Foto: Linda Nilsen/Bergensavisen

12-15 boliger

– Totalt er det snakk om 12-15 husstander som skal evakueres. Kommunen har satt krisestab, og sitter samlet på rådhuset, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Husene som evakueres ligger hovedsaklig i Eidsvågbakken og noen i Jordalsveien.

Det er bygget en midlertidig dam i forbindelsen med rehabilitere en demning ved Munkebotsvannet i Bergen. Kommunen frykter nå denne kan gi etter.

Politiet har satt i gang evakuering, og pålegger beboere i de berørte husene å ta med seg nødvendige gjenstander.

– Dersom demningen brister, har vi cirka 20 minutter på oss før de store vannmengdene kommer ned her. Hvor mye det er snakk om, vet vi ikke nøyaktig, men vi har fått beskjed om at det kunne bli betydelige materielle skader på både vei og bebyggelse, sier innsatsleder Ivar Kvant i politiet.

– Hvor stor fare er det for at demningen brister?

– Det er vanskelig å si. Her må jeg støtte meg på fagkompetansen. Hvis vannet begynner å grave på den demningen som er midlertidig, kan den til slutt gi etter, sier innsatslederen.

Politiet har hatt dialog med kommunen, som varslet dem i 17-tiden.

– Da hadde de kalt sammen sin kriseledelse. Vi har vært på selve demningen, og vet hva som kommer til å skje dersom den brister, sier Kvant.

– Hva sier dere til dem som bor i husene?

– Vi sier at det er avdekket svakheter i den midlertidige demningen som gjør at det er fare for at den brister. Vi pålegger derfor folk å forlate de mest utsatte områdene, og de får tilbud fra kommunen om sted å oppholde seg.

E39 kan bli stengt dersom demningen brister. Foto: Marie Skarpaas Karlsen/Bergensavisen

Sivilforsvaret ankom klokken 1945. De vil hjelpe til dersom E39 må stenges. Foto: Linda Nilsen/Bergensavisen

Vei kan bli stengt



Hvor lenge evakueringen vil vare, er foreløpig uvisst.

– Det kommer an på været. Vi er i kontakt med meteorologene, og får oppdateringer. Forhåpentligvis vil det være kontroll i morgen, sier Kvant.

Dersom nedbøren roer seg, vil arbeid med å sikre demningen starte.

– Det er for farlig å jobbe der nå. Det er rett og slett for mye vann, sier Kvant.

Det kan også bli aktuelt å stenge E39 og flere andre veier i området. Sivilforsvaret er kalt ut for å bistå ved en eventuell avstengning av E39. I tillegg er ambulanse i beredskap på stedet, og brannvesenet er kalt ut med pumper.

– Hvordan vil du betegne situasjonen her nå?

– Det er ikke stor dramatikk her ennå, men vi ønsker å være i forkant, og sikre at vi begrenser skadene og at ikke liv går tapt, sier Kvant.

Munkebotsvannet er under rehabilitering, og ble blant annet helt tømt i mai. Dette bildet er fra 13. august. Foto: OLAV SUNDVOR/Bergensavisen

