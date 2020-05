Evakuering i Kiruna etter jordskjelv

Et jordskjelv med styrke på 4,8 rammet Kiruna i Nord-Sverige natt til mandag. Skjelvet er at av de kraftigste som er målt i Sverige.

Skjelvet er det kraftigste som er målt i Sverige på tolv år, melder Aftonbladet.

Gruvearbeiderne er evakuert som følge av hendelsen.

Ved 6.30-tiden opplyste gruveselskapet LKAB at skjelvet førte til at det raste ned stein i gruva og at det fortsatt var seismisk aktivitet på stedet.

Det er ingen opplysninger om skadde. Men flere personer i byen har sagt at de merket et kraftig skjelv. Ifølge Björn Lund, seismolog ved Uppsala universitet, er dette det kraftigste gruveskjelvet som er målt i Sverige

– Plutselig begynte hele huset å gynge. Jeg tok tak i dørkarmen fordi jeg ikke klarte å holde balansen, sier Per Nilsson, en av beboerne i området, til Aftonbladet.

– Hele huset ristet fram og tilbake og gynget, i kanskje 15 sekunder. Jeg trodde en stund at det skulle rase sammen, fordi det var en enorm kraft i bevegelsen, sier han.

Det er ukjent hva som utløste skjelvet. Men Nilsson, som bor i området, tror at det kan ha sammenheng med gruva. Seismisk aktivitet kan oppstå når man bryter malm under bakken.

LKAB selv opplyser at arbeidet i gruva er innstilt inntil den kan befares.

– Det dreier seg om en større seismisk hendelse. Derfor har vi evakuert gruva av sikkerhetshensyn. Alle befinner seg på en oppsamlingsplass oppe på bakken, sa selskapets presseansvarlige Fredrik Björkenwall tidlig mandag morgen.

Kiruna ble grunnlagt i 1900, få år etter at LKAB startet utvinning av jernmalm i området. Deler av selve byen ligger over gruvene. Fare for at grunnen kan rase ut har ført til at noen boligområder har blitt stengt av, og det er planer om å flytte deler av byen.

