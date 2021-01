Evakuert Gjerdrum-politiker sier kommunen må tenke nytt om tunge bygg

Den mangeårige lokalpolitikeren i Gjerdrum, Ove Silkoset (H), er evakuert etter skredet. Han mener kommunen må revurdere byggestrategien etter katastrofen.

Silkosets hjem ble ikke tatt av selve skredet natt til onsdag, men onsdag ettermiddag fikk han en tekstmelding om at også han måtte evakueres.

Han mener kommunen nå må tenke annerledes når nye bygg skal planlegges og settes opp.

– Det er trolig slutt på å bygge tungt heretter. Store deler av Gjerdrum består av leire. Det kan være slutt på epoken med større og tunge leilighetskomplekser, sier Silkoset til Romerikes Blad.

Gjerdrum kommune ble advart om den høye risikoen for kvikkleireras flere år før byggingen begynte.

I en rapport fra 2005 har Norges Geotekniske institutt vurdert risikoen for kvikkleireskred. Totalt var det 26 soner som ble evaluert i rapporten. Blant de syv farligste sonene er «Ask Vestre», hvor kvikkleireskredet gikk natt til onsdag. Les mer i saken: Advarte mot høy risiko for kvikkleireskred i 2005 - boligfeltet Nystulia ble bygget i årene etter advarselen

