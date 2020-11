Evakuerte området etter bombetrusler i Philadelphia

Én person skal ha ringt inn to bombetrusler i Philadelphia.

Den britiske avisen Independent opplyser at det ble ringt inn flere bombetrusler i Philadelphia, som er den største byen i delstaten Pennsylvania. Og akkurat Pennsylvania er en svært viktig stat, både for Biden og Trump. Den er spesielt viktig for USAs president som må vinne denne delstaten, hvis han fortsatt skal ha en sjanse mot Biden.

To telefoner

Politiet i Philadelphia forteller at sikkerhetsvaktene fikk to telefoner fra samme person, som sa at en bombe var på vei til å eksplodere, skriver Independent. Da iverksatte politiet og sikkerhetsvaktene i området en full evakuering.

Lokalavisen Philadelphia Inquirer skriver like etter klokken 21.00 norsk tid at situasjonen skal være under kontroll. Politiet skal ha søkt i «Fashion District», som er et kjøpesenter, rett ved siden av Philadelphia Convention Center. Det er i dette konferansesenteret tellingen av stemmer fortsatt pågår.

Nøkkelstat

Pennsylvania er en vippestat som gir hele 20 valgmenn, og fredag kveld er ikke alle stemmene telt opp enda. Det kan også ta tid, siden det gjenstår anslagsvis over 40.000 stemmesedler å telle. Det dreier seg blant annet om såkalte provisjonelle stemmesedler, som er stemmer som kan avlegges mens man venter på at valgstyret fastslår om man har stemmerett et bestemt sted eller ikke.

De resterende stemmesedlene ventes stort sett å gå til Joe Biden. Donald Trump har forsøkt å hevde at det har vært valgfusk i byen. Ved samme pressekonferanse der antallet gjenværende stemmer ble kunngjort, presiserte byens ordfører Jim Kenney at Trump-valgkampen ikke har klart å fremme et eneste bevis for dette.

Mens Trump trenger å vinne de fleste av vippestatene som gjenstår, trenger Biden maks to, og vinner han Pennsylvania, har han seieren i boks.