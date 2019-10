Få blikket opp fra sykkelfeltet, gjør noe med volden i Oslo

Mens byrådet har all fokus på sykkelfelt og stenging av gater, tiltar den grove volden i Oslo. Skal folk bruke byen er det viktigere å fjerne vold enn å fjerne biler.

Volden i Oslo tiltar med en lang rekke alvorlige voldshendelser den siste tiden. Vold er forferdelig for ofrene, men ødeleggende også for alle andre. Vold gir utrygghet. Folk tenker seg om før de går ut og vegrer seg for å bevege seg i gatene på kveldstid. Blir redd for å gå alene. Trygghet blir erstattet av frykt. Slik vil vi ikke ha det.

Unge gjerningsmenn av utenlandsk opprinnelse

Mange av voldshendelsene har vært fullstendig uprovosert der tilfeldige ofre har blitt overfalt, slått og sparket. Gjerningspersonene har i stor grad vært unge gutter av utenlandsk opprinnelse i følge politiet.

En av dem som ble overfalt sist helg var onkelen til justisminister Jøran Kallmyr. – Som pårørende blir man både forbannet og redd, uttaler justisministeren til VG.

Oslo er fylket med mest voldskriminalitet i Norge. Voldskriminalitet skaper stor utrygghet, spesielt når volden er uprovosert og rammer hvem som helst tilfeldig. I stedet for trygghet føler folk frykt og ser seg over skulderen etter mulige gjerningsmenn. Slik skaper volden mistenksomhet og bryter ned tilliten i samfunnet. Når tilliten forsvinner øker avstanden mellom folk og terskelen for vold senkes. Dermed forsterkes problemene ytterligere.

Innvandring og dårlig integrering er en viktig årsak til volden. Personer med innvandrerbakgrunn fra land utenfor Europa er overrepresentert som utøvere av voldskriminalitet. Ansvaret for integrering ligger først og fremst på kommunen. God integrering innebærer at innvandrere gis både muligheter og stilles krav til. Her har ikke Oslo lykkes godt nok og det ser vi resultatet av nå.

Raymond Johansen bagatelliserer

Byrådsleder Raymond Johansen tar ikke problemene på alvor. Det mener i alle fall generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom. I intervju med Aftenposten gir Norbom uttrykk for at byrådet bagatelliserer problemene. Natteravnene gjør en viktig jobb for å gjøre byen tryggere, men byrådet har redusert den kommunale støtten. I stedet roper Raymond Johansen på mer politi.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen ser ut til å være mer opptatt av å tekkes MDGs Lan Marie Berg enn å gjøre noe med volden i byen. Her besøker de to Bekkelagshjemmet tidligere i høst for å lansere byrådets nye strategi for urbant landbruk. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Politiet har selvsagt en viktig jobb å gjøre for å få bukt med voldskriminaliteten. Det blir likevel for enkelt av byrådslederen å skylde på politiet. Mye har gått galt før ungdom havner i statistikken over voldskriminelle. Det er kommunen som er utøver av både integrerings- og velferdspolitikken. Ikke minst er det kommunen som er ansvarlig for skolen. Hva har Oslo-byrådet egentlig gjort for å skape en trygg by med muligheter for alle?

Skolen har en viktig rolle

Problemene begynner i skolen. Oslo-skolen har lenge vært landets beste. Ikke bare har skolen i hovedstaden scoret svært høyt på de nasjonale prøvene, men Oslo-skolen har også hatt evne til å trekke alle med. Ved å stille krav.

Under dagens byråd er det ikke lenger snakk om å stille krav til elevene. Karakterer skal bort. Hva skal motivere elevene da? Hva skal elevene strekke seg etter, hvis innsats ikke betyr noe? Hvilken respekt vises for elevene dersom det ikke stilles noen krav? Dette ser selvsagt elevene og tenker: Hvorfor gjøre noe når skolen uansett ikke forventer noe? Det blir ikke respekt av slikt.

Alle barn og unge trenger å bli sett, lyttet til, trodd på, møtt med forventninger og stilt krav til. Her har foreldrene et åpenbart ansvar, men der foreldrene svikter eller ikke makter, må også samfunnet ta et ansvar. Skolen spiller åpenbart en viktig rolle i dette.

Tidligere i oktober måtte politiet tilkalles for å få kontroll på rundt 20 elever på Bjørnholt videregående skole som gjorde omfattende hærverk. Også tidligere har det vært problemer ved denne og andre skoler i området. Når situasjonen er som dette har ikke skolen lykkes.

Noe må gjøres

Det er klart at med den situasjonen som er nå må noe gjøres. Byrådsleder Raymond Johansen ser ikke ut til å ta det så alvorlig. I byrådserklæringen som ble lagt frem nylig står det fint lite konkret. Mer plass vies til sykkelfelt og kjøttfrie skolemåltid.

Byrådserklæringen viser klart at det er manglende fokus på å stille krav til elevene under nåværende byråd. På side 29 i erklæringen står det: «Følge opp utvalgsrapporten om inntaksordningen til videregående opplæring og vurdere eventuelle endringer» I klartekst betyr det at alternativer til karakterbasert inntak skal vurderes, altså gå bort fra krav til elevene. Dette er SVs lekeskole i praksis.

Det er også viktig at barn og unge har tilbud på fritiden. Her er det langt fra noen storsatsing å se hos byrådet. Mens det synes å være nærmest ubegrenset med penger til satsing på sykkelveier og Arbeiderpartiets lite treffsikre skolematsatsing, legges fritidsklubber ned fordi bydelene skal spare penger. Det blir ikke færre ungdommer som driver rundt i gatene og på kjøpesentrene av slikt.

I sum ser vi at byrådet overhodet ikke tar problemene med vold i gatene på alvor. Med denne politikken kommer problemene til å øke. I tillegg til volden har det også vært svært mange tilfeller av påsatte bilbranner som også skaper utrygghet i mange nabolag. Penger som er bevilget er i stor grad brukt til byråkrati.

Når voldskriminaliteten er et faktum må selvsagt politiet ta tak i dette, men byrådets politikk må altså ta et stort ansvar for at det har blitt slik. Uten trygge offentlige rom får vi ikke det bylivet som byrådet legger all sin prestisje i. Det er viktigere å fjerne vold enn å fjerne biler.

Byrådet må få blikket opp fra sykkelfeltet og ta tak i voldsproblemene.