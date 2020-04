Få siste nytt om koronasituasjonen

Politiet måtte rykke ut til flere fester, som hadde flere enn fem til stede, i påsken. Det kommer frem på tirsdagens pressekonferanse om koronakrisen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpnet tirsdagens pressekonferanse med å fortelle at politiet flere steder i landet rykket ut til private fester i påsken, med langt flere til stede enn det smittevernrådene åpner for.

– Her må vi være veldig tydelig: Det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følger smittevernreglene, understreker ministeren.

- Lenge til alt blir som før

Helse- og omsorgsminister Bent Høie minnet om at neste uke er det planlagt åpning av skole, barnehager og frisører.

- Det er lett å tenke at alt som før, men jeg vil understreke at det er lenge til. Vi skal gjøre det litt etter litt, og vi skal følge nøye med, sier han.

Flere barnehageansatte har uttrykt bekymring for at man ikke er godt nok forberedt til åpningen 20. april. Men på spørsmål fra Nettavisen om barnehagene burde få lenger tid til å forberede seg, er ikke Høie nevneverdig stresset.

- Det er slik at deres organisasjoner er involvert i dette arbeidet, og så vil man jo få tid til å forberede seg frem til den 20. april. I tillegg har vi sagt at barnehagene vil ha åpent fra 20. til 27. april. Det betyr at man har hele neste uke også til å sikre at man følger de retningslinjene som gjelder, forteller han.

Kan åpne opp tidligere

Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det enklere å løse opp flere av de strenge tiltakene raskere, sier Mæland videre.

Hun mener nordmenn må være flinke til å ta vare på at man her til lands har klart å begrense smitten og understreket på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at alle har et stort ansvar.

Før påske besluttet regjeringen at barnehager, 1. til 4. trinn og en del tjenester igjen skal få starte opp. Det betyr mer frihet, men også større ansvar, ifølge Mæland.

– Da er det viktig at enkeltpersoner har den riktige atferden og bidrar til å begrense smitte, sa hun.

Mæland sa videre at hun håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis tallene tyder på at smitten i samfunnet er lavere.

– Følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, fortsatte hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier seg enig med Mæland og Høie.

- Det kan ikke understrekes sterkt nok - det at man følger anbefalingene gjør det letter å løse opp tiltakene. Det er noe av nøkkelen. Vi har gjennom påsken hørt om en del fester, at folk ikke overholdergrensene, samles flere enn fem mennesker eller holder under to meter avstand. Alle må følge reglene for at det skal lykkes, viktiggjør han.

Åpning av publikumstjenester

Mæland opplyser også at politiet planlegger å åpne opp for enkelte publikumstjenester fra neste uke av.

Siden 13. mars har politiets publikumstjenester vært stengt for fysisk oppmøte.

– I neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for utvalgte publikumstjenester. Det vil i første omgang gjelde anmeldelser av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker, sa Mæland på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Før dette praktisk kan gjennomføres, må det sikres nødvendige smitteforebyggende tiltak.

– Det er fortsatt sånn at alle de som kan ringe inn eller bruke nettet, oppfordres til å gjøre dette, sa justisministeren videre.

139 personer er meldt døde av covid-19-sykdom i Norge. Gjennomsnittsalderen til de 127 døde som var varslet til FHI tirsdag klokka 8, var 84 år.