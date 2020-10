Fabian Stang mener trikken bør skrotes: - Jeg tror folk ville fått sjokk

- Men kjærligheten til trikken trumfer det meste, sier tidligere Oslo-ordfører for Høyre, Fabian Stang.

Mandag ble Oslos første nye trikk lansert med brask og bram i vognhallen til Sporveien på Grefsen.

- Jeg har ventet på denne dagen lenge. Det er veldig stas, sa en strålende fornøyd miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), til Nettavisen.

Men alle er ikke like positive til den tradisjonsrike blåtrikken i hovedstaden. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) mener trikken burde vært skrotet.

- Det er litt gammeldags med trikk i byen, sier Stang når Nettavisen spør han om de 87 nye trikkene som skal rulles ut i Oslos gater de neste fire årene.

Stang var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015, før det rødgrønne byrådet tok over.

Les også: Oslo-byrådet blar opp fire milliarder for nye trikker: - Mange er frustrerte

- Folk ville fått sjokk

Før valgkampen i fjor mente Stang at Oslo Høyre måtte gå til valg på å legge ned trikken. Han påpekte at trikken var for kostbar, men nådde ikke fram i eget parti.

- Man kan ikke vinne alle kamper, men når man har vært i posisjon der man kjenner tallene bak, så synes jeg det er riktig å si fra, sier han nå.

Som ordfører så han hvor mye penger som går til trikken. Ikke bare de store kostnadene ved å kjøpe nye trikker, men også utgiftene til skinnegang og annen infrastruktur.

- Alle elsker trikken, det er ingen hemmelighet. Men hvis folk visste hvor mye penger de måtte legge på bordet hvis de skulle betale for hver tur med trikken i forhold til for eksempel en elektrisk buss, så tror jeg de ville fått sjokk, sier Stang.

Han forteller at det i hans tid som ordfører, ville holdt å betale ti kroner for å dekke kostnadene for en busstur. Mens man for en tur med trikken måtte ut med 60 kroner.

FØRSTE TRIKK: Slik ser Oslos første nye trikk ut. Totalt har Oslo kommune bestilt 87 slike trikker som skal begynne å rulle i byens gater neste år. Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

- Diskusjonen kan ta 40 år

De 87 nye trikkene som Oslo kommune har kjøpt, har også en veldig høy prislapp, på hele 4,2 milliarder kroner. Det er likevel bare en del av totalkostnaden.

- Når vi snakker om hva trikken koster, så snakker vi ofte om hva det koster å kjøpe trikken. Men nå har vi vel gravd nesten over hele byen for å tilpasse for den nye trikken, og det er ganske mye næringsliv som sliter hver gang trikkeskinnene skal bygges om. Det er snakk om enorme summer, påpeker Stang.

Se bilder og video: Her er Oslos nye trikk

- Så de nye trikkene burde ikke vært kjøpt?

- Jeg tror jeg var med på å bestille dem, så jeg kan ikke si det, men ved neste korsvei bør vi tenke oss godt om, sier han, og legger til:

- Det var mer for å få igang diskusjonen. Men jeg tror diskusjonen kan ta 40 år, så det er greit å komme i gang, svarer han, og viser til den antatte levetiden for trikkene.

Han mener Oslo heller burde satse på mer T-bane, i tillegg til elektriske busser.

- T-banen er jo helt ideell fordi den går på eget spor, men trikk er litt tungvint i sentrum. Når det kommer snø og hindringer kommer man ikke forbi, og når en trikk sporer av så stopper hele nettet, begrunner han.

FORNØYD: Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG), er langt fra enig med Stang, og smilte fra øre til øre da de Oslos nye trikk ble vist fram mandag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Kjærligheten trumfer det meste

Han innser at blåtrikkens 145 år lange historie er noe mange har sterke følelser til.

- Men neste gang vi skal gjøre et bytte, så synes jeg man skal holde på banen ut til Ljabru og Jar, hvor trikken går på eget spor. Skinnegående trafikk på eget spor er veldig bra, men trikk i byens gater er veldig dyrt, sier Stang.

Han ønsker likevel det beste for de nye trikkene, som det er for sent å stoppe.

- Nå må vi krysse fingrene for at dette blir vellykket, og håpe at de tåler frost og andre rare ting vi har i Norge. Gravingen i gatene begynner å nærme seg slutten, og trikkene kommer, så da får vi gjøre det beste ut av det, sier han.

- Har du fått mange reaksjoner på ditt syn?

- Jeg tror de fleste er enige med meg, men ender likevel opp med at vi må beholde trikken. Kjærligheten til trikken trumfer det meste, konstaterer Stang, og avslører at han selv ikke kommer til å boikotte de nye trikkene.

- Jeg liker å kjøre trikk selv, jeg synes det er en koselig måte å reise på, sier han muntert.

Se video av den nye trikken:

- Heller ny T-banetunnel

Frps bystyrepolitiker i Oslo, Aina Stenersen, er en av de som støtter Stang.

- Vi mener jo at man heller må satse på buss og T-bane framfor nye trikkelinjer og trikker, da det er mer kostnadseffektivt, sier Stenersen til Nettavisen.

Hun viser til at Fremskrittspartiet stemte mot kjøpet av nye trikker i bystyret.

- Kjøp av trikker til 4,2 milliarder kroner er jo en ting, men dette er bare en av tingene som skal skje. Det skal også være oppgraderinger og man skal grave opp gater, så det totale beløpet kommer på nærmere åtte milliarder kroner, hevder hun.

ER MOT: Frps bystyrepolitiker Aina Stenersen mener det er feil å bruke så mange milliarder på nye trikker i Oslo, og vil heller bruke pengene på en ny tunnel for T-banen. Foto: (NTB scanpix)

Stenersen mener pengene heller burde vært brukt på en etterlengtet ny sentrumstunnel for T-banen under Oslo.

- Summen som skal brukes på trikk er jo halvparten av hva en ny sentrumstunnel vil koste. Så vi tenker at dette er en enorm bruk av penger, sier hun.

- Men trikken er jo en del av bybildet, og mange liker den også?

- Vi registrerer at det er mange som støtter opp om trikken i Oslo, men hvis de hadde det reelle regnestykket på åtte milliarder kroner opp mot det å investere i en T-banetunnel så vi kunne fått fem minutters avganger, tror jeg flere ville være positive til det, sier Stenersen.

Hun viser i tillegg til at trikken ikke går i hele Oslo, som for eksempel til Grorud.

- Trikken er primært i sentrumsområdene, og kommer til gode de som er i sentrumsgryta - og vi vil ha et kollektivtilbud for hele Oslo, sier hun.

Les også: De første bildene: Vil forandre bybildet «for alltid»

- Bilistene får regninga

Frp-politikeren mener det også er feil at bilistene får mye av regninga, siden de nye trikkene finansieres gjennom Oslopakke3 og bompenger.

- De som kommer til å ende opp med regninga her er bilistene, og det er en gruppe byrådet kjemper knallhardt imot. Så dette er ikke noe å juble over, sier Stenersen.

En som derimot nærmest jublet mandag, var miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), da Oslos første nye trikk ble vist fram for byens innbyggere.

Se videointervju med Berg her:

Stenersen reagerer imidlertid på at byrådet tar æren for prosjektet.

- Vi registrer at byrådet forsøker å ta æren for prosjektet, men egentlig er det jo KrF, Venstre og Høyre som signerte ferdig avtalen om kjøp når de var i byråd, sier hun.