Facebook: - Derfor ble pengene til jentas (2) operasjon stanset

Amerikansk storpolitikk har ført til at en liten jente har måttet vente i to måneder på en viktig operasjon.

Den norske organisasjonen Iran Human Rights tok initiativ på forsommeren til å opprette en innsamlingsaksjon på Facebook. Det ble samlet inn drøyt 27.000 kroner.

Pengene, i tillegg til bidrag fra to privatpersoner, skulle gå til å dekke en operasjon for en nyresyk iransk flyktningjente i Tyrkia. Legene fortalte jentas foreldre allerede i juni at det hastet med en operasjon.

Innsamlingen ble avsluttet i midten av juni, og Facebooks retningslinjer tilsier at pengene fra aksjoner skal utbetales hver 2. uke. Men pengene ble aldri utbetalt. Nettavisen omtalte saken i midten av august, og konfronterte Facebook.

- Banken blokkerte pengene

Først nå har Facebook klart å finne ut hva som gikk galt. USAs strenge økonomiske sanksjoner mot Iran har ført til at banken har kviet seg for å utbetale pengene.

- Blokkeringen er nå opphevet, og pengene skulle bli frigitt denne uken, sier Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, til Nettavisen.

- Det er vi veldig glade for, for da kan den lille jenta få sin operasjon. Slik jeg forstår det, handlet blokkeringen om at banken var nødt til å godkjenne betalingen manuelt for å være sikker på at den ikke brøt med sanksjonene, og derfor tok det ekstra tid, sier Münster.

- Rammet på grunn av navnet

Nettavisen kjenner ikke til hva som har skjedd bak kulissene, men navnet på initiativtaker «Iran Human Rights» har trolig fått varsellampene i banken til å blinke.

- Det skaper hodebry når vi blir rammet av disse sanksjonene bare på grunn av navnet. Bankene bør ta sitt ansvar på alvor. Det er ikke holdbart at de bruker så lang tid på noe som er så viktig, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Dette har overhode ingenting å gjøre med de gjeldene sanksjoner. Iran som land er ikke berørt i det hele tatt, sier Amiry-Moghaddam.

Mahmood Amiry-Moghaddam er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo og leder for Iran Human Rights, Foto: Roald, Berit (Scanpix)

- Vil ikke overføre penger

Det er ikke et ukjent fenomen at banker er livredde for å bli rammet av USAs strenge sanksjoner mot Iran, og er dermed ytterst forsiktig med alle transaksjoner som kan relateres til Iran.

Flyktninghjelpen har selv hatt store problemer med å overføre nødhjelpspenger til Iran, nettopp på grunn av sanksjonsfrykt i bankene.

DNB opplyste til Nettavisen tidligere denne måneden, at internasjonale samarbeidsbanker ikke lenger tør å overføre Flyktninghjelpens nødhjelpspenger fra Norge til Iran.

- Det er disse andre bankene som tolker det amerikanske sanksjonsregelverket dithen at de ikke ønsker å overføre til Iran, uttalte informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til Nettavisen.

Foranledningen til sanksjonsregimet er at president Donald Trump kunngjorde i mai 2018 at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran, og gjeninnførte harde sanksjoner mot landet.

Pengene er sendt til jenta

Iran Human Rights bekrefter overfor Nettavisen fredag ettermiddag at de har fått pengene inn på konto og at de har videresendt midlene til jentas familie i Tyrkia.

- Vi er veldig takknemlig overfor Facebook. Det er jo banken, og ikke Facebook, som har stanset disse pengene, påpeker Amiry-Moghaddam.

Faren til jenta, som ønsker å være anonym, sa følgende i en uttalelse til Nettavisen fredag for to uker siden.

- Datteren min blir stadig svakere, spiser veldig lite og nyrefunksjonen har ifølge leger blitt verre. Hun er 2 år og 7 måneder, og vekten har gått ned fra 10 til 8 kilo, sa han.