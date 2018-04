Facebook anklages for manglende tiltak mot muslimhets i Myanmar

Sivilsamfunnet i Myanmar mener Facebook ikke har gjort nok for å stanse hatefylle ytringer som har ført til vold og forfølgelse av landets muslimer.

I et åpent brev til Mark Zuckerberg utfordrer fem organisasjoner Facebook-sjefens nylige påstand om at Facebook stanser hatefulle ytringer mot den muslimske rohingya-minoriteten vest i landet.

– Det tok over fire dager fra meldingene begynte å sirkulere til dere ble klar over opptrappingen. I stedet for å bli stanset, spredte de seg over hele landet og skapte omfattende frykt og minst tre ulike voldsepisoder, skriver organisasjonene, som både representerer teknologibransjen og menneskerettighetsforkjempere.

De skriver også at de er overrasket over at Zuckerberg i intervjuet han ga med Vox tidligere i uken skryter av hvor effektiv Facebook har vært i å stanse hatefulle ytringer. Det var sivilsamfunnet som først varslet Facebook om meldingene.

– Facebook har ikke noe kontor i Myanmar. Vi ser virkelig ikke noe særlig engasjement for å bruke ressurser på å fikse det som foregår på Facebook i Myanmar, sier Jes Kaliebe Petersen, sjef for Phandeeyar, et teknologiselskap som har signert brevet.

Beklagelse

Brevet har ført til en beklagelse fra Facebook. En talsmann skriver fredag til nyhetsbyrået AFP at selskapet burde vært raskere ute, samtidig som det framholdes at det jobbes hardt for å forbedre teknologien slik at hatefulle ytringer og falske meldinger kan oppdages og hindres.

Facebook har i flere år blitt brukt til å spre negative rykter om muslimer i Myanmar, noe som flere ganger har resultert i at buddhistisk mobb har angrepet muslimske lokalsamfunn i ulike deler av landet.

Selskapet opplyser at det har økt overvåkingen av meldinger fra Myanmar. I januar fjernet dessuten selskapet profilen til den ytterliggående buddhistiske munken Wirathu, som er kjent for sin harde retorikk mot rohingyaer og andre muslimer.

Etnisk rensing

Flertallet av Myanmars innbyggere er buddhister, men landet har også en stor muslimsk minoritet. Den største muslimske gruppen har vært rohingyaene, men mange av disse er blitt nektet statsborgerskap fordi de har vært regnet som innvandrere fra Bangladesh. Andre muslimer har statsborgerskap på lik linje med andre etniske minoriteter.

Siden august i fjor har rundt 700.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh, samtidig som landsbyene deres er blitt svidd av. Flyktningene har meldt om massedrap og gjengvoldtekter utført av soldater og buddhistisk mobb, og FN-topper har kalt forfølgelsen for etnisk rensing og mulig folkemord.

(©NTB)

Mest sett siste uken