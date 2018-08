Facebook gir etter for press: Fjerner sidene til Infowars' Alex Jones

Også Apple og Spotify angriper konspirasjonsteoretikeren.

Facebook har vært under intenst søkelys de siste årene, spesielt i forbindelse med spredning av såkalte falske nyheter.

Nylig ble det kjent at selskapet i større grad skulle forsøke å verifisere innhold og begrense spredning av falske nyheter.

I den forbindelse har kritikerne spurt om hvorfor de tillater at den kjente talkshow-verten Alex Jones, og hans InfoWars, ikke blir kastet ut av plattformen.

Trump er fan

Jones er kanskje mest kjent for sine til dels ville konspirasjonsteorier, der han blant annet har kjørt hardt på for at skytetragedien på en skole Sandy Hook aldri skjedde og at foreldrene som mistet sine barn bare var skuespillere.

Til tross for konspirasjonsteoriene, har Donald Trump vært klar på at han er en fan.

- Ryktet ditt er fantastisk. Jeg vil ikke skuffe deg, sa Trump da han var gjest i showet etter valgseieren i 2015.

- Handler ikke om falske nyheter

Men nå er det slutt på Infowars' tid på Facebook. I en pressemelding skriver Facebook at de har fjernet fire sider tilhørende Alex Jones og Infowars.

Dette skjer etter at de i forrige uke fjernet en håndfull videoer som de mente brøt med deres retningslinjer.

- Vi har tatt ned sidene fordi den glorifiserer vold, noe som bryter med våre retningslinjer, og for å bruke dehumaniserende språk for å beskrive personer som er transseksuelle, muslimer og immigranter, noe som bryter med våre retningslinjer for hatprat, skriver selskapet.

- Selv om mye av diskusjonen rundt Infowars har vært relatert til falske nyheter, noe som er et alvorlig tema som vi jobber med å håndtere, er ingen av sakene som har utløst dagens fjerning relatert til dette, understreker selskapet.

Apple og Spotify fjerner podcaster

Samtidig ble det kjent at Apple har valgt å fjerne alle episodene i 5 av 6 Podcast-serier fra Infowars - inkludert «Alex Jones Show». Årsaken Apple oppgir er hatprat.

- Apple tolererer ikke hatprat og vi har klare retningslinjer som programskapere og utviklere må følge for å sørge for at vi tilbyr et trygt miljø for alle våre brukere, sier en talsperson til Buzzfeed News.

Også Spotify melder at de har fjernet Alex Jones podcast fra sin tjeneste.

Inforwars: Angrep på ytringsfriheten

Infowars bringer selv en lenger sak om utstengelsen på sine nettsider. De omtaler utestengelsen som et angrep på ytringsfriheten, og mener det skjer etter en lobbykampanje fra venstresiden i amerikansk politikk.

- Det vi er vitne til er en ideologisk utrensning med det mål få redefinere selve konseptet med ytringsfrihet, skriver nettsiden.

- Enten du hater eller elsker Infowars, bekrefter dette at Big Tech jobber sammen med tradisjonelle medier og politikere for å stilne uavhengige medier. I steder som Russland, stenger myndighetene pressen. I America er det CNN, Apple og Facebook som fyller den rollen, hevder de.

