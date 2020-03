Facebook-gruppe med oppsiktsvekkende initiativ: Ønsker å flytte feiringen av 17. mai

Midt i koronakrisen tar Facebook-gruppe initiativ for å sikre feiring av grunnlovsdagen.

Med mildere vær og håp om vår er det spesielt èn ting mange nordmenn gleder seg til.

Det er selvfølgelig å feire grunnlovsdagen - 17. mai.

I 2020 kan det dog se stygt ut for at dagen feires slik vi har blitt vant til. Det er per dags dato svært usikkert om det vil kunne gjennomføres barnetog og store samlinger i sentrum på den datoen.

Les også: Nav klarer ikke å pbetale ut krisepenger

Dermed har Facebook-gruppen «17. mai i august» dukket opp på Facebook.

SOMMERFEIRING: Arrangøren foreslår å flytte grunnlovsdagen til august.

I skrivende stund er det hele 12.000 mennesker som har meldt seg som interessert i arrangementet, og i overkant av 2000 mennesker har «bekreftet» at de møter opp.

Les også: Retter flengende kritikk mot H&M-sjefen: Jeg vil provosere og sjokkere

Arrangørene av eventet skriver følgende på Facebook-siden:

«Komiteen er en uavhengig organisasjon som ønsker at vi skal feire nasjonaldagen på vanlig måte. Nå står vi i en situasjon som muligens vil sette en stopper for dette - derav dette arrangementet. Vi håper alle blir med å feire grunnlovsdagen når omstendighetene forhåpentligvis har normalisert seg».

Les også: Cecilie Skog har meldt som sykepleier: - Jeg er nok litt rusten

Nylig svarte Kunnskapsministeren på spørsmål om korona fra barn på NRK. Da kom også spørsmålet om 17. mai opp.

- Det blir kanskje endringer på hvordan dagen markeres, svarte Melby da.

Les også: Nå får flere skattemeldingen: Dette må du sjekke

Byrådsleder Raymond Johansen uttalte også nylig til Aftenposten at han ikke ville bli overrasket om både 1. mai og 17. mai måtte avlyses i Oslo i år.

- Det baserer jeg på at dette høyst sannsynlig vil ta tid. Så håper jeg at jeg tar feil. Det er ikke lenge til. Å tro at alt er over til det, er kanskje ønsketenkning, sa Johansen til Aftenposten.