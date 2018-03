Facebook i hardt vær etter datainnsamlingsavsløring

USA og EU krever svar fra Facebook etter avsløringen om at et dataanalyseselskap som bisto Donald Trumps valgkamp, samlet data om millioner av uvitende velgere.

Ifølge New York Times og britiske Observer stjal Cambridge Analytica opplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til Trumps valgkamp, ifølge avisene.

Fredag besluttet Facebook å suspendere kontoen til Cambridge Analytica og kontoen til selskapets morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL) på bakgrunn av avsløringen. I tillegg har de suspendert kontoene til psykologen Aleksandr Kogan, som anklages for å stå bak, og Christopher Wylie, som samarbeidet med Kogan før han nylig varslet pressen om saken.

Flere mener imidlertid at Facebooks reaksjon ikke er nok. EUs justiskommissær Vera Jourova, som denne uken besøker USA, sier hun vil kreve flere svar fra Facebook og Facebook-sjef Mark Zuckerberg under besøket.

–Dette er jo skrekkelig, hvis det blir bekreftet, skriver hun på Twitter.

–Det er sjokkerende at personlige data om 50 millioner Facebook-brukere så enkelt kan misbrukes og utnyttes til politiske formål, skriver hun videre.

– Underkommunisert

Saken har også vakt kraftige reaksjoner i USA og Storbritannia. Damian Collins, som sitter i mediekomiteen i det britiske parlamentet, sier at han ønsker å kalle inn Zuckerberg eller en annen Facebook-sjef på teppet for å få svar etter skandalen.

–Facebook har konsekvent underkommunisert risikoen for datalekkasjer og gitt villedende svar til komiteen. Det er på tide at Mark Zuckerberg slutter å gjemme seg bak Facebook-siden sin, sier han.

I USA har Mark Warner, toppdemokrat i Senatets etterretningskomité, uttalt seg sterkt kritisk til måten Facebook håndterer personlige data på.

–Dette er mer bevis på at det digitale politiske annonsemarkedet i bunn og grunn er ville vesten, sier han.

– Begrenset omfang

Cambridge Analytics' innsamling av informasjon foregikk via en app ved navn thisisyourdigitallife, som angivelig ble utviklet av Aleksandr Kogan.

Rundt 270.000 Facebook-brukere ble betalt for å ta personlighetstester via appen og tillate at opplysningene ble brukt i forskning. Men i virkeligheten ble opplysninger om brukerens Facebook-venner også samlet inn, ifølge avisene bak avsløringen.

I en uttalelse lørdag avviste Facebook dette og sa at omfanget var begrenset til de 270.000 som tok testene. Datainnsamlingen i seg selv brøt ikke deres retningslinjer, men at dataene ble solgt til tredjeparten Cambridge Analytica, var imidlertid et klart brudd, ifølge Facebook.

Tilknyttet Trump-valgkamp

Varsleren Wylie, som nå har sluttet i Cambridge Analytica, hevder at informasjonen de samlet inn, ble brukt til å utvikle algoritmer som skulle påvirke amerikanske velgere.

Han sier algoritmene identifiserte velgere som muligens kunne påvirkes, og at de målrettet foret dem med en blanding av falskt og ekte innhold.

Ifølge Observer og New York Times hadde selskapet mottatt 15 millioner dollar i pengestøtte fra Robert Mercer, som er en viktig republikansk giver og var støttespiller for Steve Bannon, som på den tiden var visepresident i Cambridge Analytica.

Selskapet selv avviser at dataene ble brukt i forbindelse med Trumps valgkamp, og sier de slettet opplysningene straks de fikk vite at de ble innhentet på ureglementert vis.

Kan få milliardbot

Washington Post skriver at Facebook i verste fall risikerer bøter på 40.000 dollar i bot for brudd på personvernloven ved hvert enkelt tilfelle.

Dersom det stemmer at data ble innsamlet fra 50 millioner brukere, kan bøtene til sammen utgjøre milliarder av dollar. Det er imidlertid lite sannsynlig at beløpet blir så stort, skriver avisen.

Da Wall Street åpnet i kjølvannet av helgens avsløring, raste Facebook-aksjen ned med hele 5 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken