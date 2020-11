Facebook ødelegger vårt sosiale nettverk

Løgn er helt greit på sosiale nettverk. Skal vi reagere på det?

I april 2020 ble falsk informasjon vist fram over en halv milliard ganger på Facebook. Over 28 millioner mennesker følger offentlige grupper med falsk informasjon om vaksiner og covid-19.

På Twitter deler presidenten i USA direkte falsk informasjon.

Sosiale medier har blitt stedet hvor du kan hevde hva du vil, når du vil uten filter. I sin beste versjon en direkte, ærlig kontakt. På sitt verste startpunktet for falske nyheter, falsk informasjon og ting som kan være direkte farlige.

4 av 10 av oss vanlige dødelige tror ikke vi klarer å gjenkjenne falske nyheter. Sannsynligvis er det flere. Når journalister som er vant til å sjekke all informasjon ofte blir lurt, blir du og jeg oftere lurt. Nesten all slik falsk informasjon starter på sosiale medier. Er det et problem?

Spør du Facebook får du en følgende: Facebook bidrar betydelig til korrekt informasjon.

Selvfølgelig er det mye korrekt informasjon på Facebook også. Jeg elsker sosiale medier. Twitter er underholdende, Facebook er koselig spesielt nå som vi ikke møter så mange. Uten sistnevnte under for eksempel fotballrunder hadde dette vært enda kjipere. Instagram er en polert versjon av den virkelige verden, TikTok er underholdning, Snapchat er fin som en direktekontakt med andre. Jodel, vel det er sladder.

Likevel er disse sosiale kanalene litt som å trakte kaffe uten filter. Det blir mye grut, søl, og bare feil. For nettopp det som mangler er filter.

Det er vanskelig å si når det begynte å virkelig gå utforbakke, men det er lett å peke på at det er den sittende presidenten i USA som begynte å lede oss ned motorveien til helvete.

Målet til Donald den gangen var at Barack Obama ikke kunne bli president i USA. En tredjedel av amerikanerne trodde på det, og så mye som 7 av 10 registrerte velgere hos Republikanerne.

Påstanden fra a lot of people, som Donald ville sagt det var så følgende: Grunnen til at mediene ikke meldte det var fordi de var i lomma på en eller annen konspirasjon. Sannsynligvis styrt av Bill Gates, som vil at alle skal vaksineres så man kan kontrollere alle samtaler fra månen hvor små grønne menn lager atombomber for å ødelegge den flate jorden vår. Nok nå?

Hva er sannhet?

Da jeg var ung gikk det mange rykter. Ett av de vi snakket mest om da jeg var på barneskolen var at Kiss var egentlig oppløst, og erstattet av roboter. Nå var det faktisk plottet i den hysterisk elendige Kiss-filmen, men vi visste ikke bedre. Noen hadde sagt det til oss, og vi sa det videre til 2-3 andre. Den virale spredningen var kanskje på en R over 1, men den var ikke skyhøy. Det var ikke tusenvis av mennesker som kunne like, dele og kommentere med en gang. Det var Rune og Marius. Vi var 3.

Ingen aviser, magasiner eller TV-kanaler meldte om at Kiss var erstattet av roboter. Selvfølgelig nok. Redaktører og journalister sjekker tips, rykter og saker.

I dag kan sosiale medier skape saker. Store nyhetssaker som får konsekvenser. Ofte er saker komplekse, slik som palmeoljesaken. En viraltilpasset overskrift eller mening kan skjule mange sannheter, selv om en influencer har lest en hel side av saken. For når saker faktisk tar litt tid å sjekke er det farlig når det vi mener, tror og oppfatter baserer seg på noe vi har lest. Gjerne på et sosialt medie, men selvfølgelig også senere i tradisjonelle medier.

Hva er en falsk informasjon?

Jeg har lest noe et sted. Jorden er flat. Vaksiner er tull. Stråling fra mobilmaster er farlig for deg. Plastposer ødelegger jorden. Det finnes klarsynte. Romvesener styrer Bill Gates. Donald Trump fikk flest stemmer.

For fire år siden, i 2016, påvirket Russland valget i USA med falsk informasjon. Nå i 2020 kom den falske informasjonen direkte fra presidenten selv. Etter valget har både Twitter og Facebook tatt grep for å fjerne falsk informasjon, men før valget? De store sosiale mediene har sagt det ville være vanskelig for dem å fjerne falsk informasjon, men vi ser nå at det er mulig. I tillegg har vi alle sett eksempler på at de sosiale mediene kan sensurerer mye rart, de kan hvis de vil.

Det vi så ofte glemmer er at Facebook og Twitter er amerikanske selskaper, med amerikanske lover og amerikansk tankesett. Du er varen som disse selger, og det er informasjon om hvordan du oppfører deg og tenker som gir penger på kontoen til Mark Zuckerberg. Om disse selskapene irriterer på seg presidenten for mye blir det litt for mange høringer og vanskeligheter.

Tradisjonelle medier selger riktignok annonser, men lever av journalistikk. Produktet som selges er abonnement, eller annonser i en seriøs kontekst. Selv om også tradisjonelle medier bruker datainnsikt for å kunne fortelle hvem som ser annonsene.

Et lite apropos er selvfølgelig at om du som annonsekjøper velger å støtte et medie nær deg hjelper du en framtid med fri presse, lokal tilstedeværelse og at noen våger å stille de vanskelige spørsmålene (eller for den sakens skyld: Si fra at keiseren ikke har klær på seg (eventuelt at presidenten lyver)). Pengene går ikke til California.

Ytringsfrihet, mann!

Ofte får du argumenter om ytringsfrihet hvis du prøver å ta diskusjonen. MSM (Main Stream Media) forteller ikke alt. Sannheten må ut. Det må være lov å mene. Jeg er ikke rasist, men...

Selvfølgelig er det lov å mene. Ytringsfrihet er enormt viktig, men som min mor så ofte sa: Noen ting kan du tenke, Pål. Andre ting kan du si. Jeg er ikke god på det. Jeg sier mye mer enn jeg burde. Skyter fra hofta, om du vil. Mener i hytt og gevær. Irriterer på meg både venner og uvenner.

Selvfølgelig hadde vi falsk informasjon før, men vi hadde også filter. Det er stor forskjell på denne kommentaren som du nå leser, og noe som kommer ut på Twitter eller Facebook. Dette er lest av minst en, kanskje to før det publiseres. Redaktører har sjekket at jeg ikke lirer av meg idiotiske ting som ikke er mening, men direkte faktabestridende. Jorden er ikke flat. Det er ikke en mening.

På sosiale medier er det ikke slik. Noen tar opp kampen, slik som Åge Sten Nilsen. All ære til dem som orker. Troll tåler ikke lys. Oftest skjer diskusjonene i lukkede rom (grupper), hvor konspirasjonsteorier og rykter florerer. Ikke bare på kanalene de fleste bruker, men også på rene sladdertjenester som Jodel.

Fare, fare krigsmann

Debatt, diskusjon og uenighet skaper ofte bedre løsninger. Samtidig: Vi mennesker liker helst enkle løsninger. Helst på et språk vi kjenner og skjønner. Utfordringen er at sannhet ofte har mange sider. Veldig få ting er helt svart/hvitt. Det tar mange tegn å forklare valgsystemet i USA. En diskusjon krever ofte det vanskelige med å sette seg inn i meninger, og ofte har en sannhet to sider. Det kommer an på hvor du er, hva du står for og utgangspunktet ditt. Komplekse problemstillinger gjør at ting må faktasjekkes.

Utfordringen er at uten filter blir det bare grut. Så lenge Facebook, Twitter og de andre hevder de ikke er medier - men teknologiske plattformer blir det anarki og kaos. Det blir løgn, fanteri og dritt. Det blir for mye støy. Vi, du og jeg, får ødelagt våre sosiale nettverk av en tsunami av falsk informasjon. Til og med fra verdens mektigste mann.

PS! Det er for øvrig ikke bare du og jeg som blir ødelagt av sosiale medier. De som jobber med det blir også mentalt og fysisk ødelagt. Moderatorene, som mange har oppdaget at ofte tar helt tilfeldige og merkelige avgjørelser, har ofte seriøse mentale utfordringer.

Reklame Siste sjanse til å bestille årets beste julekalendere