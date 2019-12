Facebook om nedslående undersøkelse: - Folk er naturlig skeptiske

7 av 10 ønsker å begrense teknologiselskaper. - Folk er naturlig skeptiske til systemer de ikke forstår, svarer Facebook.

Onsdag omtalte Nettavisen en undersøkelse utført av Amnesty International. Organisasjonen har intervjuet 10.000 mennesker om deres holdninger til online-personvern og store teknologiselskaper som Facebook og Google.

- Amnesty er opptatt av dette fordi vi ser at forretningsmodellen til Google og Facebook, som er de mest dominerende aktørene, er en overvåkingsmodell som gjør alvorlig inngripen i den delen av menneskerettigheter som kalles privatlivets fred, uttalte Generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs, til Nettavisen.

Les også: Undersøkelse: - Folk er alvorlig bekymret for Google og Facebook

Undersøkelsen i Norge viser at 63 prosent er bekymret for den informasjonen store teknologiselskaper som Google og Facebook har om dem.

Internasjonalt er det 7 av 10 som er bekymret for hvordan teknologiselskaper samler inn og bruker personopplysninger.

Les mer om undersøkelsen her.

- Tjenesten vår er gratis

Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, svarer følkgende i en skriftlig uttalelse til Nettavisen:

«Vi tilbyr våre tjenester gratis, og for å gjøre dette viser vi annonser. Folk forteller oss konsekvent at hvis de skal se annonser, så ønsker de at annonsene er relevante for dem. Dette betyr at vi er nødt til å vite hva folk er interesserte i. Basert på hva folk liker og følger, hva de klikker på på Facebook, osv., lager vi kategorier som annonsører kan vise annonser til. Vi tilbyr en rekke valg og kontrollpaneler som lar folk se, endre, og kontrollere denne informasjonen. På siden for annonsepreferanser kan man se hva slags annonser som blir vist til deg, og endre denne informasjonen. I kontrollpanelet for aktivitet utenfor Facebook, som nå rulles ut over hele verden, kan man se hvilke nettsider og apper som deler informasjon med oss, med muligheten til å både kontrollere denne informasjonen og å velge den helt bort,» skriver Münster.

- Folk er naturlig skeptiske

«På tross av dette, vet vi at noen fortsatt synes at kompleksiteten i forretningsmodellen vår er lite transparent, og folk er naturlig skeptiske til systemer de ikke forstår. Det er viktig for oss å gjøre det tydelig at vi ikke selger brukernes data, og at vi er dedikerte til å holde brukernes informasjon trygg, samtidig som vi gir dem muligheten til å kontrollere sin egen data.»

Facebook er åpne for regulering

I Norge mener 67 prosent at myndighetene bør gjøre mer for å regulere «big tech companies», viser undersøkelsen.

«Vi er åpne for regulering fordi dette i bunn og grunn koker ned til hvilke regler vi ønsker for internettet. Vi mener at effektiv personvern- og datasikkerhet trenger et globalt harmonisert rammeverk, likt det vi ser i Europa med GDPR (personvernforordning red.anm.). Vi har gjort vesentlige endringer i plattformen vår opp mot implementeringen av GDPR, vi har blitt revidert mer enn én gang siden da, og vi er sikre på at tjenestene våre er fullt ut i samsvar med dette. Ved å oppdatere internettets regler kan vi beholde de beste aspektene ved det – menneskers frihet til å uttrykke seg selv og gründernes mulighet til å bygge nye ting – samtidig som vi beskytter samfunnet mot større skade,» avslutter Münster.