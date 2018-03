Facebook «opprørt» over CAs datamisbruk

Facebook sier selskapet er opprørt over kommunikasjonsbyrået Cambridge Analyticas (CA) misbruk av personopplysninger.

I en uttalelse tirsdag ser Facebook ut til å plassere skylden for skandalen på det britiske selskapet CA, som leverte tjenester til president Donald Trump under valgkampen i 2016.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, heter det fra Facebooks hovedkvarter.

Det politiske kommunikasjonsfirmaet CA anklages for å ha samlet inn opplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Den sosiale mediegigantens direktør Mark Zuckerberg er avkrevd svar fra både EU-parlamentet og Parlamentet i Storbritannia i forbindelse med avsløringene. Zuckerberg og Facebook-topp Sheryl Sandberg jobber «døgnet rundt for å få fram alle fakta og foreta nødvendige tiltak framover, for de forstår hvor alvorlig denne saken er», heter det i Facebooks uttalelse.

Facebook-aksjen har rast på børsen etter at saken ble rullet opp i britiske og amerikanske medier i helgen.

