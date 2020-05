Facebook-sjef Mark Zuckerberg med spark til Twitter etter Trump-raseri

Facebook-sjef Mark Zuckerberg med spark til konkurrenten etter at Twitter la på en faktasjekk på Trumps tweet om faren for stemmefusk ved stemmegivning via postsystemet.

I et intervju med Fox News, som sendes i sin helhet torsdag 28.05, sier Zuckerberg at privateide digitale plattformer ikke burde opphøye seg til «forvaltere av sannhet».

- Jeg har en sterk overbevisning om at Facebook ikke skal være dommer over sant og usant over alt folk sier på nett. Dette er en rolle private selskaper ikke bør ha, sier Zuckerberg i intervjuet.

Bakgrunnen for saken er president Donald Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk.

Twitters faktasjekk



Twitter la til en lenke til Trumps tweet som leder til følgende tekst:

«Tirsdag kom president Trump med en rekke påstander om potensiell valgsvindel etter at California-guvernør Gavin Newsom kunngjorde et forsøk på å utvide stemmegivning via post som følge av koronapandemien. Disse påstandene er ikke underbygget, ifølge CNN, Washington Post og andre. Eksperter sier at stemmegivning via post svært sjelden er knyttet til velgerfusk.»

I forbindelse med saken peker Trump-vennlige Fox News på en undersøkelse av den amerikanske stemmegivningsprosessen utført i 2005. Undersøkelseskommisjonen, ledet av den tidligere demokratiske presidenten Jimmy Carter, konkluderer blant annet med: «Fraværende stemmesedler er fortsatt den største kilden til potensiell velgerfusk».

Truet med å stenge sosiale medier



Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Ikke bare som følge av Twitters faktasjekk, men også med påstander om sosiale mediers forsøk på påvirkning av det amerikanske valget. I en tweet advarte Trump gigantene i sosiale medier om at den føderale regjeringen kunne «sterkt regulere» eller «legge dem ned» hvis de fortsetter å «stilne konservative stemmer.»

Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og bruker det aktivt som en kanal. Han har postet over 52.000 innlegg på kontoen sin @realDonald Trump.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.

Kommer med presidentordre om sosiale medier

President Donald Trump vil torsdag signere en egen presidentordre om sosiale medier, opplyser Det hvite hus.

Opplysningen om ordren ble gitt av pressesekretær Kayleigh McEnany om bord i presidentens fly Air Force One onsdag. Senere opplyste kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah ved Det hvite hus at Trump vil signere ordren torsdag.

Det er ikke kjent hva innholdet i loven vil være.