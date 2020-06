Facebook stanser Trump-annonse

Facebook har stoppet en av presidents Donald Trumps annonser fordi de mener den inneholder «organisert hat».

Facebook melder at de har fjernet annonsene fordi den er et «brudd på vår politikk mot organisert hat», ifølge CNN.

Annonsen til Trump, som går til angrep på «Farlige GANGSTERE på ytterste venstre», inneholder også en trekant som er opp-ned.

- Vi fjernet disse innleggene og annonsene for brudd på vår politikk mot organisert hat. Politikken vår forbyr å bruke et forbudt hatgruppes symbol for å identifisere politiske fanger uten konteksten som fordømmer eller diskuterer symbolet, sier Andy Stone, en talsperson for Facebook, til CNN Business.

Annonsene som ble stoppet, er rettet mot den antifascistiske bevegelsen Antifa, og oppfordret Trump-tilhengere til å støtte presidentens oppfordringer om å erklære gruppen som en terrororganisasjon.

Under kan du se en av annonsene som er stanset av Facebook:

Ifølge Anti-Defamation League i USA, som overvåker høyreekstreme grupper, er trekanten som blir brukt i annonsene «praktisk talt identisk med den som ble brukt av naziregimet for å klassifisere politiske fanger i konsentrasjonsleire».

Trump-administrasjonen hevder på sin side at den røde trekanten er «et symbol som Antifa har brukt mye.»