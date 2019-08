Facebook utestenger Trump-vennlig nettside

Facebook stenger ute annonser fra nettsiden The Epoch Times, etter at de har brukt 1,5 millioner dollar på Trump-annonser de siste seks månedene.

NEW YORK (Nettavisen): Bakgrunnen er at NBC har avslørt at nettsiden har sneket inn Trump-annonser forbi Facebooks interne systemer, melder Business Insider.

The Epoch Times er en konservativ pro-Trump nettside.

De skal ha brukt over 1,5 millioner dollar, eller nærmere 13,5 millioner norske kroner, på Trump-annonser de siste seks måneder.

Bare Trump selv har lagt ut mer Trump-annonser enn dem det siste halve året.

Ifølge NBC er The Epoch Times også en non-profit publikasjon som har tette bånd til Falun Gong-bevegelsen. De ser på Donald Trump som en kraft som kan være med på å motarbeide Kina.

Facebook bekrefter utestengelsen overfor Business Insider.

- Epoch Times har ikke lenger mulighet til å reklamere hos oss, sier en talsperson for Facebook i en mail.