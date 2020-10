Facebook vil forby annonser som fraråder koronavaksinering

Annonser som fraråder brukere mot å ta vaksine mot covid-19, vil bli fjernet fra Facebook, opplyser selskapet tirsdag.

– Annonser som tar til orde for eller mot lovgivning eller myndighetenes politikk vedrørende vaksiner, inkludert en covid-19-vaksine, vil fremdeles være tillatt, opplyser Facebook.

Men forbudet gjelder altså mot annonser som eksplisitt fraråder noen mot å ta vaksine for covid-19.

Facebook-kampanjen, som sammenfaller med starten av influensasesongen, inkluderer også en informasjonskampanje for influensavaksine. Kampanjen tar sikte på å fremheve budskapet til folkehelseeksperter.

– Vårt mål er å få meldinger om sikkerheten og effekten av vaksiner til å nå en bred gruppe mennesker, samtidig som vi forbyr annonser med feilinformasjon som kan være skadelige for folkehelsearbeid, opplyser Facebook.

Nyheten kommer dagen etter at selskapet kunngjorde at de forbyr fornektelse av holocaust på alle sin plattformer, på bakgrunn av en bekymring over økende antisemittisme.

Selskapet kunngjorde også nylig at de vil innføre restriksjoner mot forsøk på å få færre til å stemme ved det kommende presidentvalget i USA.

