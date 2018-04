Facebook kunngjør fredag at de vil innføre krav om at all politisk reklame på deres plattformer må inneholde informasjon om hvem som har betalt for reklamen.

De vil også kreve at reklamens avsender er godkjent og verifisert, sier Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Målet med tiltaket er å få bukt med at Facebook-plattformen brukes til å påvirke politiske valg.

– Disse tiltakene alene vil ikke hindre folk i å prøve å utnytte systemet, sier Zuckerberg.

– Men de vil gjøre det langt vanskeligere for noen å gjøre det Russland gjorde under valget i 2016 og bruke falske kontoer og sider for å kjøre reklame, sier han videre.

