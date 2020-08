Færre på visning og roligere budrunder

August kan se ut til å bli en roligere måned for boligmarkedet, som siden april har overrasket økonomer og meklere med uvanlig prisutvikling.

Siden nyttår har boligprisene steget med 6,7 prosent, og 2020 ligger an til å slå rekordåret 2019 i antall salg, skriver Finansavisen. Samtidig ser august ut til å bli en svakere måned enn normalt.

– Folk har en oppfatning av at boligmarkedet er hett, og det var det for så vidt i juli, men slik er det ikke lenger, sier daglig leder i Krogsveen avdeling Sagene, Caroline S. Stensrød, til avisen.

Vanligvis er august en av de beste månedene for boligsalg ettersom mange ser etter et nytt sted å bo. I år har også over 100.000 personer fått tilbud om studieplass. Men i år startet imidlertid augustsalget unormalt tidlig, og det ble solgt 45 prosent flere boliger i juli 2020 sammenlignet med fjoråret.

- Ikke så brennhett

Stensrød tror boligmarkedets omtale i mediene har påvirket boligkjøperne.

– Nettopp det at det er skrevet mye om hvor bra boligmarkedet har gått, har gjort at flere nå er blitt redd for å kjøpe og heller vil vente til oktober/november. Det får vi tilbakemeldinger på, sier hun.

Selv om det ikke er gitt at markedet roer i høst, vil mange nå avvente situasjonen, antar megleren. Mens det var ville budkamper i juli, er det nå mer forhandlinger og en til tre budgivere, forteller Stensrød. Også flere andre meglere melder om mindre respons på boligannonsene nå.

Stenrød påpeker at at det er mange boliger som ikke blir solgt og at det kan påvirke høstens boligmarked. Usolgte leiligheter er lite omtalt, men slår ut i prisstastikken senere, poengterer hun.

– Folk er hausset opp av juli, men markedet er ikke så brennhett som man kanskje får et bilde av, sier Stensrød.

