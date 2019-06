Fafo trekker omstridt rapport

Forskningsstiftelsen Fafo vil gå igjennom rapporten med spørsmål rundt «menneskeraser», korrigere den og så publisere en ny versjon.

Det skriver Aftenposten fredag formiddag.

- Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen. Fafo har selv aldri tenkt dette spørsmålet brukt som et mål på rasisme i samfunnet», skriver forskningsstiftelsen Fafo selv på sine hjemmesider.

25 prosent

20. mai publiserte Fafo sin ferske rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge», utført på oppdrag fra Bufetat.

Der kom det fram at 25 prosent av de som ble spurt er helt eller delvis enig i følgende påstand: «jeg tror noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre».

Rapporten skapte sterke reaksjoner rundt om i landet, og Fafo har nå kunngjort at de vil trekke tilbake, gå igjennom og revidere.

«Hva legges i menneskeraser? Eller smartere? Handler det om IQ-tester? Genetiske forskjeller?», skrev Kjetil Rolness, ifølge Aftenposten.

Han mener spørsmålet impliserer at det kontroversielle begrepet «menneskeraser» er annerkjent og at Fafo dermed legger sterke føringer i stillingen av spørsmålet.

Angrer

Også Ottar Hellevik, samfunnsforsker og statistiker, reagerte på spørsmålsformen Fafo har brukt i rapporten.

«Til min overraskelse har en valgt en spørsmålsform som gjør det vanskelig å si sikkert hva resultatene forteller», skriver han.

Forsker i Fafo, Guri Tyldum, står bak rapporten og har i ettertid tatt selvkritikk for spørsmålet de stilte vedrørende rase og intelligens. I et intervju med NRK forteller hun at spørsmålet ville vært omformulert om hun kunne gjort undersøkelsen på nytt.

- Jeg ville hatt ett spørsmål om rase og ett spørsmål om man kan rangere folkegrupper etter intelligens. Og jeg ville vært tydeligere i rapporten på at dette ikke er et mål på rasisme, sier Tyldum til NRK.