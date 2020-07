Fagfolk frykter for humlenes «matfat»

I sommer skal hundre tusen kilometer med blomstrende veikanter slås. Naturvernforbundet sier mange insekter sliter med at leveområdet deres blir borte.

– I sommer pågår en omfattende kantklipping langs riks- og fylkesveier over hele landet. Vi skulle gjerne ha sluppet å meie ned alle de fine engblomstene, sier grøntanleggsforvalter Hanne Mørch i Statens vegvesen til Nationen.

Les også: Nå er dronning-humlene ute og flyr. Eksperten har en klar advarsel

Fagrådgiver for naturmangfold i Naturvernforbundet, Ingvild Fonn Asmervik, sier de mange markblomstene langs veiene sikrer et biologisk mangfold for insekter som lever av pollen og nektar.

– Disse insektene spiller en viktig rolle i økosystemene våre, og de sliter med at leveområdene deres blir borte.

Les også: Insektekspert advarer mot robotgressklippere

Asmervik påpeker at Vegvesenet har gode rutiner for hensyn til biomangfoldet, men at det varierer hvordan det blir gjennomført av ulike entreprenører. Forbundet skulle ønske klippingen skjedde i august, slik at viktige planter får tid til å sette frø.

Les også: Kiwi-gründeren bygger humleparadis på taket: - Greta Thunberg og Lan Marie Berg baner vei

Mørch forteller at Vegvesenet sprøyter mye mindre enn før, og at de jobber med å finne nye metoder for å ivareta engblomstene.

– Men vi må ta det onde ved roten. Av hensyn til naturen som helhet velger vi å klippe fremmede og kraftigvoksende arter.

Hun forklarer at høyvokste veikanter må klippes to ganger hver sommer, og at den første runden må tas i juni for å hindre at skadelige arter sprer seg.

(©NTB)

Les også: Rapport: Humlene er mindre truet enn antatt