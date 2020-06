Fakta står i veien for slagordene

Det er ingen tvil om at individer som begår lovbrudd skal straffeforfølges. Dette gjelder også politibetjenter som tar livet av uskyldige mennesker.

Man forventer mer av individer som er blitt tildelt denne tilliten. Det er ingen stor overraskelse at politimannen som er ansvarlig for drapet på George Floyd skal straffefølges; det er en selvfølge. Hans kolleger som sto og så på skal også etterforskes. Det er på slik en velfungerende rettsstat fungerer.

Det er forståelig at amerikanere er rystet over videoen som viser drapet på Floyd. Det er også forståelig at individer samles i gatene for å få sin stemme hørt.

Europa-protester

Man ser også at disse demonstrasjonene har spredt seg til en rekke europeiske byer. Vi hører også at demonstrasjonene i europeiske byer følges med påstander om at hvite dreper svarte, som en generell kommentar.

Vi opplever at norske og europeiske politikere istemmer disse utsagnene om at politiet i USA, eller i verste fall at politiet generelt, er rasistisk. Som utsagnene om rasisme ikke var nok, er det en rekke aktører som mener at det foregår et slags folkemord på afroamerikanere.

Faktagrunnlaget for en rekke av disse påstandene som fremsettes og debatteres er mildt sagt mangelfullt.

Washington Post-statistikk

Washington Post har i en årrekke ført statistikk over drap gjennomført av polititjenestemenn- og kvinner i USA. I 2019 ble det begått 1004 drap av polititjenestemenn i USA. I 802 av tilfellene ble rasen/ hudfargen på den drepte registrert. Av disse var 371 hvite, mens 236 var svarte. De resterende var latinamerikanere eller andre. De fleste som ble drept var i stor grad bevæpnet. De med svart hudfarge som ble drept var i betydelig flere tilfeller bevæpnet enn de hvite individene.

Året før var antallet skutt og drept av politiet 991 personer.

Washington Posts statistikk viser også at det var ti, 10, tilfeller hvor en svart person som ikke var bevæpnet ble drept. Etterforskningen av disse tilfellene viser at i fem hendelser ble polititjenestemannen angrepet. I to tilfeller ble politibetjenten siktet for uaktsomt drap.

Lett overvekt av hvite ofre

Videre kan man fra statistikken til FBI og amerikansk politi lese at per 10.000 arresterte svarte amerikanere blir tre drept av politiet. For samme antall hvite arrestert blir fire drept av politiet.

Det kan virke som fakta ikke er så viktig så lenge slagordene klinger godt. Ei heller er det så viktig å reflektere over hvordan slike feilaktige påstander river samfunn fra hverandre og skaper større splittelse enn det som er nødvendig.

Resultatet av å spre slikt er like urettferdig og brutalt som det tragiske drapet på Floyd.

Tvinges til å beklage

Resultatet av slike falske påstander er kravene som fremsettes mot uskyldige mennesker som ikke har deltatt i å undertrykke svarte eller andre. De stilles til ansvar kun fordi de er hvite. De tvinges i kne og tvinges til å be om unnskyldning for sin hudfarge. De er jo hvite, de har en fordel av dette. De må tvinges til å unnskylde dette. Tvinges til å beklage noe de ikke har kontroll over.

Vi aksepterte ikke at muslimer måtte be om kollektiv unnskyldning for at islamister begår terror, men vi ønsker at hvite beklager fordi de er hvite.

Uro, hat og segregering

Dette vil neppe skape den toleransen og samholdet noen drømmer om. Dette vil derimot skape mer uro, mer hat og segregerte samfunn.

Til slutt må det legges til at politiet i Europa, Skandinavia og Norge ikke er i nærheten av å være det det amerikanske politiet er blitt. Ei heller er situasjonen for minoriteter i Norge og Skandinavia i nærheten av å være det man ser i USA. Fordi den historiske bakgrunnen er forskjellig, og fordi systemet vårt er oppriktig opptatt av å skape en viss likhet.

Det vil dermed være svært kontraproduktivt om man nå velger å overføre erfaringer fra USA til Norge eller Skandinavia.