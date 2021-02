Fallskjermen til Mars-roveren skjulte en hemmelig beskjed

Beskjeden var skrevet i binær kode og det var derfor ikke alle som kunne tolke den.

Den 18. februar 2021 begynte nedstigningen til Mars og de mest observante kunne finne en skjult beskjed på fallskjermen. NASAs robot «Perseverance» er på Mars for å lete etter forhistorisk liv. De landet i et krater som heter Jezero-krateret, her skal de lete etter tegn på eldgammelt liv.

«Dare mighty things» var beskjeden til de observante. På norsk kan dette oversettes til «våg å gjøre store ting». Det var også oppført koordinater til hovedkontoret til oppdraget, som er Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i California.

Ifølge NASA er fallskjermens funksjon å kunne bremse romfartøyet når det gjør sin inngang, nedstigning og landing mot landingsflaten. I dette tilfellet er det Mars.

En systemingeniør som heter Ian Clark kom på den lure ideen for to år siden, skriver AP News. Grunnen til at koden ble laget var at de trengte et uvanlig mønster på den 21 meter brede fallskjermen. Mønsteret gjør at de kan se hvordan skjermen beveger seg under nedstigningen.

Se den historiske landingen her!

Før landingen var det kun seks personer som visste om beskjeden. Etter bildene av fallskjermen ble publisert, hintet de til den hemmelige beskjeden på en nyhets-konferanse på mandag.

Clark kunne fortelle at det kun tok noen få timer for fansen å finne ut av koden. Han ønsket derfor å være litt mer kreativ neste gang han skal lage en hemmelig beskjed.

