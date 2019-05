Fallskjermhopper sitter fast i tre – 23 meter over bakken

Politiet i Vestfold må få hjelp av et redningshelikopter for å få ned en fallskjermhopper som sitter fast i en tretopp, 23 meter over bakken.

– Vanskelig å komme til. Sea King må rekvireres. Vedkommende er tilsynelatende uskadd, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter lørdag ettermiddag, etter først å ha meldt om at en fallskjermhopper hadde landet i et tre og satt fast. Også brannvesenet rykket ut etter meldinger om at hopperen hadde hatt et uhell i lufta, men de kommer ikke til med stigebil. Hendelsen fant sted i 15-tiden ved Jarlsberg flyplass utenfor Tønsberg, ifølge Tønsbergs Blad. (©NTB)