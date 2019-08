Falsk alarm da USA Todays hovedkontor ble evakuert

Hovedkontoret til avisa USA Today i Tysons i Virginia ble evakuert etter meldinger om en mulig væpnet mann i bygningen. Falsk alarm, ifølge politiet.

Det er ikke funnet noen tegn på voldshandlinger eller skader, tvitrer politiet like etter klokka 19 norsk tid.

Politiet sier ifølge avisa at meldingene om en væpnet mann var uriktig.

Politipatruljer rykket ut til stedet etter at alarmen gikk tidligere på dagen, melder USA Todays journalister. Bevæpnede politifolk med skuddsikre vester patruljerte området, mens et politihelikopter sirklet over bygningen.

USA Today ble grunnlagt i 1982 og leses daglig av rundt 2,6 millioner mennesker.