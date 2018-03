Falsk Per Sandberg på Twitter hevder at Jo Nesbø er død

En Twitter-konto som gir seg ut for å tilhøre fiskeri- og justisminister Per Sandberg (Frp), hevder feilaktig at Norges mest kjente forfatter Jo Nesbø er død.

– Vi kan bekrefte at han lever. Dette er en falsk profil, sier kommunikasjonssjef Mona Ek i Nesbøs forlag Aschehoug til NRK.

Twitterkontoen ble opprettet i oktober i fjor og har godt over 500 følgere. Men ifølge statssekretær og tidligere politisk rådgiver for Per Sandberg, Veronica Pedersen Åsheim, har ikke Sandberg noen konto på Twitter.

Fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland sier at departementet jobber med å få den falske Twitter-kontoen stengt.

