Falt om på treningssenter: – Jeg sitter igjen med følelsen av at han reddet livet mitt

I flere dager hadde familien til Jann Gunnar Witzøe prøvd å finne ut hvem som reddet livet hans. Nå er personen funnet.

(Nidaros): 17. januar fikk Jann Gunnar Witzøe et illebefinnende og falt om på tredemølla på 3T-Rosten i Trondheim.

En ukjent person hadde tatt hjertekompresjon på Witzøe, men uten at han fikk med seg hvem som gjorde det. Treningssenteret fikk heller ikke med seg hvem som reddet Witzøe.

I ettertid har det kommet fram at det var Stig Andre Lillevik Mittet (23) som hjalp til da Witzøe fikk problemer.

Ble lilla i ansiktet

Mandag 27. januar møttes de for første gang. Lillevik Mittet forteller at han sto et stykke unna, men at han så at folk flokket seg rundt, og at han derfor gikk bort for å se hva som hadde skjedd.

– Det var ingen som hadde helt kontroll på det som skjedde, så jeg satte meg ned og holdt han i hånda, og sjekket pulsen. Etter hvert var det noen som sa at de ikke kjente noen pust lenger, og da begynte han å bli lilla i ansiktet, sier Lillevik Mittet til Nidaros.

Da startet han med hjertekompresjoner, og på den 25 kviknet han til.

Redningsmannen forteller at han jublet da han skjønte at han fikk liv i Witzøe.

– Jeg sitter igjen med følelsen av at han reddet livet mitt, sier Witzøe.

Stig Andre Lillevik Mittet (23) reddet livet til Jann Gunnar Witzøe. Foto: Thomas Tangen

Fant hverandre gjennom Facebook

Witzøe priser seg lykkelig over at Lillevik Mittet reagerte så raskt som han gjorde.

– Det er ikke sikkert jeg hadde stått her i dag uten han.

Witzøe fant redningsmannen sin etter at Lillevik Mittet ble tagget i et Facebook-innlegg.

– Jeg sendte han en melding på messenger. Jeg fikk svar, og jeg pustet lettet ut. Jeg var oppe i skyene, sier Witzøe smilende.

– Hva betyr det for deg at du fant ut hvem som reddet deg?

– Det er som å vinne én million. Jeg ble steinglad. Det betyr mye, for uten han hadde jeg kanskje ikke vært her, sier han.

– Vil ha støtte

Etter å ha fått liv i Witzøe igjen tok han telefonen hans, og ringte til familien. Deretter kjørte han selv og plukket opp familien til Witzøe, og kjørte de til treningssenteret slik at de kunne bli med på sykehuset.

– Det gikk så fort at de fikk ikke med seg navnet, men de trodde det var Stig, sier Witzøe.

– Hvorfor valgte du å hente familien?

– Jeg satte meg selv i hans posisjon og da vil man jo ha støtte, og noen man kjenner rundt seg.

På spørsmål om de kommer til å opprettholde kontakten videre svarer de begge ja. På den korte tiden de har vært kjent har de nemlig funnet en felles interesse.

– Øl. Han driver med egen brygging av øl. Jeg er en stor øl-elsker, men jeg drikker ikke så mye at jeg triller, sier Witzøe og ler.

Under intervjuet med Nidaros innser de også at de bor veldig nært hverandre.

– Vi kommer til å holde kontakten, sier de samstemt.

