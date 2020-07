Familien fra helvete

Mary Trumps bok om sin onkel Donald skader ham neppe, men likevel kommer han til å tape presidentvalget.

«Alle lykkelige familier er like, hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte». Jeg kom til å tenke på Leo Tolstojs ord fra «Anna Karenina» da jeg leste Mary Trumps bok om sin onkel, presidenten.

For dette er mer en bok om en familie enn en enkeltperson. Og det er i beskrivelsen av familiens indre liv at boka primært blir interessant.

Velkjent beskrivelse

Beskrivelsen av Donald Trump selv er mer velkjent; han er selvopptatt, mangler evnen til empati og behandler alle som er svakere enn ham med utsøkt brutalitet.

Dette er et bilde av Trump vi har fått mange ganger før, og som neppe skader ham blant så mange av hans egne velgere.

En stor del av av dem innrømmer gladelig at han faktisk er en brutal drittsekk, men velger å se bort fra det fordi de liker hans økonomiske politikk.

Andre mener USA nettopp har bruk for en brutalt drittsekk akkurat nå, for å bekjempe det de anser som en eksistensielle trussel mot nasjonen; enten det er abort, transkjønnethet, homofili, våpenkontroll eller statlig inngripen i privatlivet.

Ulykkelig familie

Det skal også sies at Mary Trump har liten grunn til å like sin onkel. Hun anklager ham og bestefaren for å ha ødelagt farens liv, behandlet moren svært dårlig og stukket av med store verdier hun og broren burde arvet.

Et visst hevnmotiv vil derfor alltid finnes, og hun innrømmer underveis at hennes hovedmål nå er å få fjernet onkelen som president.

Det er likevel liten tvil om at mange av episodene og fortellingene fra familiens indre liv er korrekt beskrevet. Og de tegner i sannhet bildet av en familie som var, og er dypt ulykkelig.

President Donald Trump. Foto: AUL LOEB / AFP

I stor grad skyldes det bestefar Freds personlighet, hans manglende evne til å elske andre enn seg selv og hans behov for å kontrollere særlig sønnenes oppvekst.

Det skapte avkom som desperat lengtet etter sin fars aksept, samtidig som de aldri kunne få den. Det gjorde ifølge Mary Trump, som er utdannet psykolog, at Donald Trump aldri følte seg elsket, fikk et ekstremt svakt selvbilde og overkompenserer for det ved et enormt behov for hele tiden å få høre hvor fantastisk han er.

Mediekritikk

Boka inneholder også en dårlig skjult mediekritikk. Mary Trump mener media i stor grad har muliggjort onkelens karriere.

Først ved å at de tok hans fantasifortellinger om seg selv som vellykket forretningsmann og sjarmør for god fisk, fordi det solgte aviser.

I dag fordi de hele tiden lar seg avlede av onkelens mange ville utsagn som president. Ved å holde «47.000 spinnende tallerkenen i lufta på en gang, klarer ingen å fokusere på noe av dem», skriver hun.

Det er som sagt lite som tyder på at denne boka vil skade Trump i presidentvalget. Ei heller at media vil endre sin dekning av presidenten, og slutte å løpe etter hver eneste tweet han kommer med.

Amerikanske media er nærmest manisk opptatt av Trump, og synes aldri å gå lei av å ha ham i sentrum for sin nyhetsdekning. Hvorfor hadde vært verdt sin egen bok.

Går mot Trump-tap

Likevel tyder nå det meste på at Mary Trump får sin drøm oppfylt; at onkelen taper høstens valg. Det skyldes ikke minst at han har tapt støtte blant tre av de viktigste gruppene han vant i 2016, hvite kvinner, eldre velgere og uavhengige velgere. Dette er grupper preget av høy valgdeltagelse, og blant alle tre leder nå Biden oppsiktsvekkende mye.

«Hah», sier de som støtter Trump. «Hillary ledet også på meningsmålingene i 2016, og se hva som skjedde»! Og jo da, alt er mulig, men verden og ikke minst USA har endret seg enormt mye på disse fire årene.

Hillary var en historisk upopulær kandidat i store velgergrupper, 2016 hadde ingen pandemi og ingen økonomisk krise. Og landets velgere har hatt fire år til å studere hva Trump faktisk står for som leder.

Mange av dem har kanskje også fått med seg et annet sitat fra Leo Tolstoj, fra en tittel godt egnet for dagens politiske landskap i USA, «Krig og fred»: «Der finnes ingen storhet der det ikke også finnes enkelthet, godhet og sannhet».

Stadig flere synes å innse at Donald Trump stryker så det suser på alle tre områdene.