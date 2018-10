Familien til drapsoffer Reza Alizada søker opphold i Norge

- Tok ikke sjansen på å reise tilbake til Tyrkia uten papirer, sier bistandsadvokat Erik Widerøe.

Mandag ble afghanske Reza Alizada (17) gravlagt på Havstein kirkegård etter at han og Nasratullah Hashimi (19) ble drept i Trondheim for drøye fem uker siden.

I begravelsen var blant andre hans mor, far og fem søsken tilstede. Mens mor, far og fire søsken kom til Trondheim på sjudagers besøksvisum forrige onsdag, kom storebroren Qasem (19) fra Tyskland noen uker tidligere, skriver Adresseavisen (krever abonnement).

- Onsdag reiste hele familien til Oslo, og derfra skulle de reise videre til Tyrkia. Men det viste seg at det ikke var så enkelt. Da de kom fra Tyrkia ble de fratatt sine dokumenter, og vi fikk indikasjoner på at det ikke var så lurt å sende dem tilbake som planlagt, sier bistandsadvokat Widerøe til Adresseavisen.

Dermed søker nå familien - ifølge bistandsadvokaten - formelt om opphold i Norge.

På spørsmål fra Adresseavisen om man ikke burde tenkt at det ble problematisk å returnere allerede da man fikk vite at familien ble fratatt dokumentene, svarer Widerøe at det ble vurdert som en risiko, men at familien skulle i begravelse til sin sønn og at det derfor ikke var noe tema.

Dobbeltdrapet i Trondheim

* To tenåringer ble drept og en tredje ble skadd i en voldsepisode i en bolig for asylsøkere i Trondheim sentrum 17. september.

* Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen.

* De fire involverte er menn i slutten av tenårene som kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere.

*De to som døde var 19 år gamle Nasratullah Hashimi og 17 år gamle Reza Alizada.

*Alle de fire involverte er av Afghansk opprinnelse

Mest sett siste uken