Familien til trafikkdrept tenåring saksøker Trump

Foreldrene går til rettslig skritt etter at USA innvilget diplomatisk immunitet for diplomatfrue som trolig var involvert i sønnens dødsulykke.

Harry Dunn (19) døde i en trafikkulykke i Storbritannia i august i sommer. En amerikansk diplomatfrue, Anne Sacoolas, er mistenkt for å være fører av bilen som kjørte i hjel tenåringen.

USAs ambassade i Storbritannia innvilget diplomatisk immunitet for diplomatfruen, som reiste tilbake til USA før britisk politi var ferdig med etterforskningen.

Saksøker Trump-administrasjonen

Nå har familien til den trafikkdrepte tenåringen besluttet å gå til rettslige skritt. De skal saksøke Trump-administrasjonen for «lawless misconduct» (lovløs/ulovlig oppførsel), opplyser familiens talsperson Radd Seiger i en uttalelse, melder Sky News.

Familien har kjempet en bitter kamp for å få diplomatfruen Anne Sacoolas returnert til Storbritannia, slik at hun eventuelt kan bli straffeforfulgt for Harry Dunns dødsfall.

Men USA vil ikke utlevere kvinnen til britene. Foreldrene til Dunn har også hatt et personlig møte med president Donald Trump i Det hvite hus i forrige måned. Den gang lovte Trump at de skulle «finne en annen tilnærming til problemet».

Foreldrene fikk også tilbud om å møte diplomatfruen i Det hvite hus, som befant seg i rommet ved siden av under besøket, men takket nei til tilbudet fra Trump.

- Vi iverksetter søksmål mot både Sacoolas i USA og mot Trump-administrasjonen for deres lovløse oppførsel og forsøk på å skjule det, sier talsperson Radd Seiger i en uttalelse.

- Ingen er hevet over loven, sier Seiger.

Les også: Jusprofessor: Diplomater kan ikke beskyttes av immunitet i drapssaker

Foreldrene til den trafikkdrepte Harry Dunn har opprettet en egen Facebook-side, «Justice4Harry» (rettferdighet for Harry), for å skape oppmerksomhet rundt saken. Foto: Justice4Harry (Facebook)





- Misbrukt diplomatisk immunitet

Seiger anklager den amerikanske staten for å misbrukt lovene for diplomatisk immunitet.

- Trump-administrasjonen har brutt internasjonale lover, regler og konvensjoner om diplomatisk immunitet, og de har heller ikke noe omsorg eller bekymring for Harrys familie, eller noen reelt ønske om å finne en løsning, sier han.

- President Trump sa til moren Charlotte under møtet at de skulle finne en annen tilnærming til problemet, men familien har ikke hørt noe mer og har ingen tiltro til ordene hans, sier Seiger.

Britisk politi har opplyst at de skal avhøre diplomatfruen i USA.

- Kjørte på feil side av veien

19 år gamle Harry Dunn omkom i en kollisjon med en personbil da han kjørte på motorsykkel i landsbyen Croughton i Northamptonshire i slutten av august. Politiet mener personbilen kjørte på feil side av veien da ulykken inntraff.

Amerikanske Anne Sacoolas er kona til en amerikansk diplomat som er stasjonert i Storbritannia. Hun anklages for å ha brukt diplomatisk immunitet for å unnslippe straffeforfølgelse, og har status som mistenkt i dødsulykken.

Sacoolas hadde innledningsvis vært samarbeidsvillig overfor politiet og opplyst at hun ikke ville forlate landet.

- Vi ble gjort kjent med at diplomatisk immunitet ble reist som et tema, og vi søkte øyeblikkelig om at den skulle oppheves, sånn at vi kunne fortsette med videre etterforskning og avhør. Vi ble dessverre informert om at dette ble avvist og at den mistenkte hadde forlatt Storbritannia, uttalte leder for politietterforskningen, Sarah Johnson, i en uttalelse forrige måned, ifølge CNN.

Diplomatisk immunitet

I henhold til Wien-konvensjonen er diplomater og deres familiemedlemmer immune mot straffeforfølgelse i vertslandet.

Hjemlandet kan imidlertid gi avkall på diplomatisk immunitet.