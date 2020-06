Familien utlover millionbelønning i Hagen-saken

Familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen utlover en dusør på 10 millioner kroner, melder TV 2

– Tom Hagen er redd for at Anne-Elisabeth Hagen ikke vil bli funnet. Det er derfor vi har besluttet å gjøre enkelte tiltak for å finne ut hva som har skjedd med henne, sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, til TV 2.

Familien utløver million-dusøren for opplysninger som fører til at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet.

Hun forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en forsvinningssak, men i fjor sommer ble politiets hovedhypotese endret til at det trolig dreide seg om en drapssak.

I slutten av april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre. Han ble etter ti dager i varetekt løslatt fra fengsel.

– Vi mener det er svært spesielt at han i det hele tatt er siktet. Og vi mener i dagens situasjon at dette er vår beste mulighet til å fremskaffe ytterligere informasjon om hvem som står bak ugjerningen, sier Holden.

Samme dag som Anne-Elisabeth forsvant fant Tom Hagen et trusselbrev i parets felles hjem. Brevet skal ha kommet fra en angivelig motpart, og var skrevet på gebrokkent norsk. I brevet sto det også blant annet hvordan Tom Hagen kunne kontakte de angivelige kidnapperne, og hvordan han skulle betale for å få Anne-Elisabeth tilbake.

