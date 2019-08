Fant 9000 år gammel storby

Forskere har funnet restene av en by som er flere tusen år eldre en pyramidene.

Forskere kaller funnet «The Big Bang» innen forskning på Neolittisk tid - altså den perioden i slutten av steinalderen, der menneske gikk fra å være jegere og samlere til å dyrke jorda og drive hushold. I Norge skjedde det fra 4000 f.Kr, men rundt Middelhavet var de tidligere ute. Denne byen er 9000 år gammel.

- Dette forandrer hvordan vi så på denne tiden. Noen internasjonale forskere har allerede begynt å innse at byens eksistens gjør at de må revurdere sitt arbeid, sier Jacob Vardi til The Times of Israel. Han er meddirektør for utgravningen ved Motza i Israel på vegne av Israel Antiquities Authority.

I byen har det bodd 2000 til 3000 mennesker. I datidens målestokk var det for en metropol å regne. Forskere trodde tidligere at det ikke hadde eksistert så store ansamlinger av mennesker i Israel på dette stadiets i menneskets historie. Utgravningene vitner om at innbyggerne har hatt ulike økonomiske ressurser. De drev husdyrhold i større skala, lagde utsmykninger og handlet med mennesker i dagens Jordan og Tyrkia.