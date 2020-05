Fant antistoffer hos færre enn 1 av 50 i Oslo - nå ber FHI om spyttprøver

- Blodprøver bekrefter at det trolig er svært få som hittil har hatt infeksjonen, sier FHI. Nå ber de om spyttprøver fra testpersoner.

Blodprøver fra en gruppe med 480 personer i Oslo-området bekrefter at det er under 2 prosent, færre enn 1 av 50, som har antistoff mot koronaviruset i blodet. Dette tyder på at bare en liten del av befolkningen har vært smittet med koronaviruset, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding fredag.

Nyhetsstudio: Nettavisen følger koronapandemien

Undersøkelsene om antistoffer skal gi informasjon om hvor mange som har vært smittet i Norge. Finner man antistoffer i blodet er det tegn på gjennomgått infeksjon, mens en PCR-test viser om du har viruset i kroppen eller nylig har hatt det. (PCR-test blir tatt med en vattpinne i nesa eller svelget).

FÆRRE NYE TILFELLER: Utviklingen i nye påviste smittetilfeller per dag (graf) har vist en klar nedgang siden slutten av mars. Foto: (Nettavisen/NIAID)

Antistoff-undersøkelsen FHI refererer til ble tatt i dagene 6. til 8. mai med deltakere fra Oslo-området.

- Resultatene bekrefter at det trolig er svært få som hittil har hatt infeksjon, sier prosjektleder Per Magnus i Folkehelseinstituttet.

Les også: Wuhan hevder å ha testet 3 millioner innbyggere

ULIKE TESTER: PCR-test (som her på legevakta på Aker sykehus) blir tatt med vattpinne i nesa eller svelget. Den viser om du har viruset i kroppen eller nylig har hatt det. En blodprøve kan avdekke om du har antistoffer i blodet og har hatt covid-19-infeksjon. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Vil sjekke spyttprøver

Folkehelseinstituttet vil nå sette i gang flere undersøkelser for å holde oversikt over koronaviruset. Testpersoner vil bli bedt om å sende inn spyttprøve, melder NTB.

Magnus sier de håper å komme i gang med de nye forsøkene i løpet av kort tid. Spyttprøven vil kunne vise om personen har viruset i kroppen, på samme måte som man gjør når det tas prøve med en pensel i nese og svelg.

- Fra Folkehelseinstituttet vil vi sende en liten pakke til et tilfeldig utvalg. Den inneholder et rør man kan spytte i og sende tilbake igjen, sier Magnus til NTB.

Les også: Så fort kan koronaviruset spre seg på en restaurant

De siste koronatallene

Per torsdag var det meldt om 232 dødsfall til Folkehelseinstituttet (FHI), som oppdaterer sine tall én gang i døgnet. Det er tre mer enn onsdag. Gjennomsnittsalderen på disse er 82 år. 54 prosent av de døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

8197 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. Siste døgn er det påvist 22 nye smittetilfeller.

Gjennomsnittsalderen til dem som var registrert smittet, er 46 år. 50 prosent av de smittede er kvinner.

Smittetallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, var 8. mai oppgitt å være 0,49 (for perioden 20. april til 8. mai). Dette er det foreløpig siste oppdaterte tallet, da det jobbes med en ny modell.

I alt 61 koronapasienter var innlagt på sykehus torsdag, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Dette er samme antall som onsdag.

Pasientene fordeler seg slik på de fire helseregionene: Helse sør-øst (40), Helse vest (8), Helse Midt-Norge (9) og Helse nord (4).

13 pasienter fikk respiratorbehandling torsdag, to færre enn onsdag.

Gjennomsnittsalderen på alle de 218 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 37 dødsfall ved intensivenhetene.

212.655 personer var fram til midnatt onsdag testet for koronavirus.

Per fredag morgen er 369 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset, ifølge VG.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet)