Fant død person i branntomta

Politiet bekrefter at det er gjort funn av en omkommet person etter husbrannen på Bognes i Hamarøy kommune.

Etter omfattende søk i branntomta på Bognes i Hamarøy kommune i Nordland, hvor en enebolig onsdag brant ned til grunnen, har politiet gjort funn av en død person, melder Avisa Nordland.

Vedkommende er ikke identifisert, men det er beboeren - en mann i 70-årene - som er meldt savnet.

- Politiet gjør de nødvendige etterforskningsskritt for å få fastslått identiteten til den døde personen. Det er ingen ting som indikerer at dette skulle være noen annen enn den savnede. Brannårsaken er det for tidlig å si noe om, den vil vår videre etterforskning kunne avdekke, sier politioverbetjent Aslak Finvik ved Innhavet lensmannskontor i en pressemelding.

Politiet fikk melding om brannen klokken 4.25 natt til onsdag.