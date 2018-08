Fant grønn slange med gult hode - ringte politiet

Det er ikke få oppdrag som tikker inn til operasjonssentralen.

Oslo-politiet melder på Twitter søndag ettermiddag at en beboer på Haslum tok kontakt med dem.

Vedkommende hadde funnet en «mistenkelig utseende slange i hagen».

- Den var grønn, med et gult hode.

Politipatrulje sendt

En politipatrulje ble sendt til stedet, men innen de kom, hadde en kyndig nabo løst slangegåten.

- Det var snakk om en ufarlig bueorm, som tilhører norsk fauna.

Politiet konkluderte så med at der fikk den fortsette å være.

Kjennetegn

Fargen på buormen, er grå, brungrå eller svart, med karakteristiske hvite til oransjegule nakkeflekker, ifølge FHI.

- Lengden kan komme opp i over 100 cm, mens den maksimale lengden som er rapportert i Norge er 135 cm.

Bor du i lavlandet i Sørøst-Norge eller langs Sørlandskysten, kan den dukke opp hos deg. Men den er altså ikke giftig, selv om bittet kan gjøre vondt, og er derfor fredet.

- Halve befolkningen er redd slanger

Hvis du er redd slanger, er du i godt selskap. Halve befolkningen har slangefobi - eller «ophidiofobi», ifølge UiT.

- Vi mennesker er jo opprinnelig fra Afrika, så frykten som ligger i genene våre har ikke forandret seg, selv om vi har byttet miljø og bor et sted hvor vi ikke trenger å frykte giftige slanger. Forskning viser at frykt ligger i oss for å beskytte mot farer som kan ta livet av oss, uttalte førsteamanuensis Ingunn Skre på universitetets hjemmesider.

– Slangefobi er den mest utbredte av alle spesifikke typer for fobi. I likhet med høydeskrekk og vannskrekk er dette en av de mest utbredte formene for frykt. Halvparten av oss har en tendens til å passe seg for slanger, så man må lure på om det er en sykdom, ifølge henne.

