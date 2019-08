Fant mistenkelig lapp ved moské i Hedmark

Politiet oppretter sak og er i kontakt med PST etter at det ble funnet en lapp ved moskeen i Brumunddal i Hedmark.

For et par uker siden fant Hassan Said Ali, leder i Ringsaker islamske kultursenter, en bærepose hengende på utsiden av døren til moskeen i Brumunddal. I posen lå det et avsnitt fra koranen og et ark hvor det var skrevet «8/8 - 2019».

- Det ble oppfattet som en trussel, og vi valgte å ta kontakt med politiet. Det var vanskelig for oss å forklare funnet, og om noen eventuelt ville oss noe vondt med det, sier Ali til Dagbladet.

Nyheten om denne lappen kommer kun dager etter at en 21 år gammel mann gikk til angrep med skytevåpen i en moské i Bærum.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

Opprettet sak

Menigheten i Brumunddal kontaktet politiet 5. august, og politiet oppsøkte moskeen og opprettet en undersøkelsessak. På daværende tidspunkt var de usikre på hva det dreide seg om.

Politiet var imidlertid oppmerksomme på datoen, og var derfor til stede i moskeen torsdag 8. august.

Tyder ikke på en sammenheng

Det skal imidlertid ikke være påvist noen relasjon eller annet som tyder på tilknytning mellom terrorhandlingen på moskeen i Bærum og lappen som ble funnet i moskeen i Brumunddal.

Det opplyser Trond Blikstad i politiet ved Ringsaker lensmannskontor til Hamar Arbeiderblad.

Politiet vet fortsatt ikke om lappen dreide seg om en trussel eller ikke, men de etterforsker saken og har dialog med både moskeen og PST.