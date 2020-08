Fant sin stjålne sykkel på Finn - tok med politiet for møte

Da en fortvilet person fant sin stjålne sykkel på Finn.no, la vedkommende og politiet en snedig plan for å få både tyv og sykkel i samme slengen.

Det var søndag kveld politiet la ut tweeten som raskt ble likt av nesten 300 brukere. I kommentarfeltet har også flere hyllet episoden.

- En melder til politiet, fant igjen sin stjålne sykkel på FINN. Det ble avtalt ett møte mellom sykkeltyven og melder, med på dette møte var også politiet, skrev nemlig politiet i Oslo.

Nå er tyven også pågrepet.

- Ta kontakt

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Sven Christian Lie forteller til Nettavisen at de søndag ble oppringt av personen som hadde funnet mountainbiken sin til salgs på nettet.

- Den ble stjålet i helga og lagt ut på Finn.no ganske raskt. Heldigvis hadde vi kapasitet og fikk avtalt et møte sammen. Da fikk vedkommende sykkelen tilbake, og vi fikk tatt en sykkeltyv som også blir dømt for heleri, sier han til Nettavisen.

Lie forklarer at politiet utfører slike oppdrag så ofte de har mulighet til å bistå. Dette da det spesielt er mye sykkeltyveri ute og går.

- Er dette noe dere oppfordrer andre i samme situasjon til å gjøre også?

- Definitivt. Ta kontakt med politiet, så gjør vi vårt ytterste for å bistå, sier operasjonslederen.

Sykkelregister

Lie har også et tips til alle syklister som er bekymret for at sitt eget fartøy kan bli stjålet.

- Man bør i hvert fall sikre at sykkelen er låst. Men gjerne legg sykkelen inn i sykkelregister også, så er den søkbar i ettertid om den skulle bli stjålet, sier han.

Natt til torsdag ble en mann i 40-årene sendt til St. Olavs hospital i Trondheim med alvorlige hodeskader etter at han forsøkte å stanse tre sykkeltyver.

Flere vitner er avhørt, men politiet har ingen god beskrivelse av de involverte, og ingen er så langt pågrepet i saken.