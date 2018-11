Fant sin stjålne sykkel på finn.no - lurte selgeren i en «felle»

Vedkommende ringte politiet før «salget» skulle gjennomføres.

- Melder fikk frastjålet sykkelen sin i går, og ringte oss i dag da han så sykkelen sin ute på finn.no. Han hadde et rammenummer som dokumentasjon, sier operasjonsleder Line Skott til Nettavisen.

Sykkeltyven trodde altså at han skulle få solgt sykkelen, men dengang ei.

- Politiet ble ringt opp på forhånd, og vi pågrep selgeren på stedet, forteller Skott.



Hvor vanlig er det med slike saker, hvor selgeren blir satt i en «felle»?

- Det hender noen ganger, men jeg vil ikke si at det skjer ofte. Hvis det blir rapportert inn til oss, må vi først være sikker på at melder har riktig dokumentasjon, sier Skott.

Les også: La ut stjålet sykkel på Finn - så kom politiet

Finn.no understreker på sin hjemmeside at du som kjøper må være klar over ditt ansvar:

- Når du kjøper en vare er det viktig å sjekke at dette ikke er tyvegods. Du har selv ansvar for å kontrollere dette, og kan i verste fall bli tiltalt for heleri hvis du kjøper varer som er stjålet.

TYVEGODS: Finn.no har noen klare tips til deg som mistenker salg av tyvegods.

60.000 sykler stjeles hvert år

Det stjeles mer enn 60.000 sykler per år i Norge, ifølge sykkeltyveri.no.

De gir følgende råd til alle med en dyrebar sykkel:

Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ e.l.



Bruk en ekstra lås til å låse forhjulet.



Bruk sykkellåser som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent).



Registrer sykkelen din i Falck sykkelregister.



Merk sykkelen med tyveriforebyggende oblat.



Ikke la sykkelen stå ute om natten.



Ta med deg sykkelsetet.

