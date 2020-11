Fant sjelden fugl i barnehagen: - Den lignet en pingvin

Sjøfugler tatt av sterk vind og ført på land.

Erik Holm var på vei hjem, da han så det som så ut som en litt annerledes måkeunge i en barnehage på Carl Berner i Oslo. Han stusset over å finne måkeunger så sent på året, og gikk nærmere for å sjekke.

- Man skal jo egentlig la måkeunger være, men det var litt rart tidspunkt på året, forteller Holm til Nettavisen.

Se video av «sjøsettingen» øverst i saken!

Utrydningstruet

Fuglen var rolig og virket ikke redd, og den viste seg ved nærmere ettersyn å være noe helt annet.

- Da så jeg at det lignet mer på en pingvin, ler Holm, og legger til.

- Jeg kjenner jo igjen de fleste fugleartene vi har i Oslo, og skjønte at det var noe annet, sier Holm.

Han bestemte seg for å ringe Fuglehjelpen, og det skulle vise seg at fuglen Holm hadde møtt på var en Lomvi.

Lomvien er en utrydningstruet fugleart, som ligner på pingvinen, og som kan komme til Norge via sterke strømmer i havet. Den skal altså ikke være her, men har nå dukket opp i hopetall.

Les også: Fugledød og tomt for fisk: Ekspertene har ikke peiling på hva som skjer med Oslofjorden

REDDET LOMVIEN: Erik Holm fant lomvien på Carl Berner i Oslo. Foto: Privat

På tur langs Akerselva

Mannen Holm snakket med hos Fuglehjelpen skal ha virket urolig for det store antallet fugler som nå har kommet til Oslo, og ba Holm om å hjelpe fuglen tilbake til vannet.

- Så jeg tok egentlig bare av meg genseren og fanget den stakkars lille fuglen. Den er veldig klumsete, så det var ikke noen større problemer. Den prøvde å bite litt men det kjentes knapt, forteller Holm.

Den lille fuglen ble deretter tatt med nedover til Sørenga.

Se når lomvien settes ut i sjøen i videoen øverst.

Viktig at folk hjelper

Da Holm og lomvien kom til Grønland ble det litt liv i den vesle krabaten, men tross noen litt rare blikk gikk turen ned langs Akerselva ellers helt fint, forteller Holm.

- Da vi kom til Grønland, så var det sykt mange måker og duer der. Da ble den her Lomvien jævla gira og skulle absolutt begynne å sprelle og skrike, forteller han.

De kom seg imidlertid videre og på Sørenga fikk den sjeldne fuglen svømme videre på egen hånd.

Holm er opptatt av å få frem at det er viktig folk som ser slike fugler hjelper dem.

- De stakkars lomviene dør om de ikke får hjelp. Derfor er det viktig at folk ringer etter hjelp eller tar de med ned til Oslofjorden!

FRAKTET: Holm tok fuglen med ned til Oslofjorden, pakket i en genser. Foto: Privat

- IKKE brød

Holm har også lagt ut et innlegg om møtet med fuglen på Facebook.

«De har aldri sett mennesker, hus eller veier før, så de er veldig forvirret og dør hvis de ikke får hjelp. Derfor er det viktig at du hjelper/bærer disse ned til Oslofjorden så de kan finne veien hjem igjen! Hvis de er veldig medtatte, anbefales det å gi dem fersk, fet fisk (absolutt IKKE brød osv.), før de settes ut.»

Holm er ikke den eneste som har funnet lomvi. De siste dagene er det flere beboere rundt indre Oslofjord som har sett slike fugler. Det dreier seg om sjeldne sjøfugler som føres til Oslo med vinden.



Les også: Det er museår i 2020, men ikke i alle deler av Norge: – Det kan bli svært mange

- Sterk vind



Bymiljøetaten i Oslo har også lagt ut informasjon om fuglene på sine Facebook-sider.

- De siste dagene er det funnet døde lomvi og alker i Frognerkilen og andre steder i Oslo. Disse sjeldne sjøfuglene er blitt ført med vinden fra Skagerrak og Norskehavet.

- De siste ukene har det vært sterk vind fra sør, og under slike forhold virker Oslofjorden som en trakt for disse sjøfuglene. De fleste har flydd ut av fjorden igjen. Noen har landet inne i byen, mens andre har landet i Maridalsvannet og andre vann.

Som Holm også sier, påpeker Bymiljøetaten at disse fuglene hjelpeløse på land, de må til sjøen for å finne mat og for å kunne lette.

LIKE FØR Her har de ankommet Sørenga, fremdeles innpakket i genseren. Foto: Privat





Dette er rådene om du finner en lomvi eller alke:

*Finner du en fugl som sitter forkommen på bakken, frakt den til sjøen, gjerne i en pappeske.

*Meld eventuelt fra til Falck Dyreambulansen på tlf. 02222 slik at de kan frakte fuglen til sjøen (Falck jobber på oppdrag fra Bymiljøetaten).

*Ikke mat alkefugler med brød – de spiser kun fisk og krepsdyr.

*Meld fra til Bymiljøetaten dersom du finner flere døde alkefugler. De kan gjerne leveres direkte til Naturhistorisk Museum på Tøyen.

Les: Fanget sjelden skapning i Trondheimsfjorden: - Den ultimate opplevelse

HJELPELØS: Slik lå lomvien da Holm fant den. Foto: Privat

- Sterkt avmagret

De døde fuglene som leveres eller samles inn, blir undersøkt, skriver Bymiljøetaten.

- Bymiljøetaten har samlet inn døde alkefugler. Fuglene er undersøkt blant annet for å få informasjon om alder og dødsårsak. De er så levert til Naturhistorisk Museum for videre undersøkelser av blant annet mageinnhold og parasitter.

Felles for alle fuglene som er undersøkt så langt, har et fellestrekk.

- Alle fuglene som ble innsamlet, er ungfugler klekket i år, og alle var sterkt avmagret. Det er normalt at mange fugler dør i første leveår, men det at alle fuglene som er funnet er avmagret og at så mange er funnet døde, tyder på at fuglene har hatt problemer med å finne nok mat, både der de kom fra og her innerst i fjorden.

Les også: Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet