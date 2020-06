Fant spor av hjerneskade hos covid-19-pasienter

Svenske forskere sier det er uklart om det er selve viruset eller immunforsvaret som kan forklare symptomene.

En studie fra Göteborgs universitet viser at en del covid-19-pasienter som har vært innlagt på sykehus har tegn på hjerneskade, rapporterer Aftonbladet og nyhetsbyrået TT.

Det er særlig hos pasienter som har vært alvorlig syke med covid-19 at man har funnet slike symptomer, men også hos pasienter som ikke har hatt behov for respiratorbehandling.

- Om det er viruset eller immunforsvaret som står for hjerneskaden er per i dag uklart og det trengs mer forskning, sier Henrik Zetterberg, leder for forskningsteamet som har gjennomført undersøkelsen. De foreløpige konklusjonene bygger på undersøkelser av 47 pasienter med ulikt sykdomsforløp sammenlignet med en frisk kontrollgruppe.