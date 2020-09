Fant stjålne bøker for nesten 30 millioner kroner under gulvet

Bøkene inkluderer blant annet førsteutgaver av verk av Galileo og Isaac Newton.

Over 200 uerstattelige bøker, stjålet fra et varelager i London, er nå funnet under gulvet i et hus i Romania.

Det skriver blant annet BBC.

De over 200 bøkene skal ha blitt stjålet i London i 2017, skriver BBC. Da skal tyvene, som skal være del av en gjeng fra Romania, ha skåret hull i taket i varelageret, rappellert de 12 meterne ned, og slik unngått alarmsensorer.

Politiet har funnet bøker til en verdi av 30 millioner kroner under gulvet i et hus i Romania. Foto: Rumensk politi / NTB scanpix

Samlingen med bøker inkluderer sjeldne utgaver av Dantes verker, Fransisco de Goyas skisser, samt verker av Gelileo og Isaac Newton. Den skal være verdt omkring 2.5 millioner pund, og altså over 29 millioner norske kroner.

- Disse bøkene er ekstremt verdifulle, men enda viktigere så er de uerstattelige og av stor viktighet til den internasjonale kulturarven, sier Andy Durgam i politiet i London, ifølge BBC.

Funnet skal ha skjedd etter at politiet sommeren 2019 skal ha vært på 45 forskjellige adresser både i Storbritannia, Romania og i Italia. 13 personer er, ifølge BBC, siktet, hvorav 12 har erkjent straffskyld.

