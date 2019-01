Fant tunnel i nærheten av bank: - En unik sak

Trodde det var et synkehull - det var noe helt annet

LOS ANGELES (Nettavisen): Da en motorist onsdag fant det som så ut som et synkehull nær en bank i Florida, kontaktet han politiet.

Etterforskere ankom åstedet og oppdaget at hullet ikke var noe synkehull. Det viste seg at hullet var inngangen til en tunnel, skriver The Guardian.

Tunnelen gikk under veien mot en Chase-bank, og var så lang som 45 meter. FBI fant også en liten strømgenerator og noen ledninger i den omtrent 60 centimeter brede tunnelen.

- Noe som dette har jeg bare sett på film. Dette er virkelig en unik sak. Tunnelen er veldig liten og veldig klaustrofobisk, sier Mike Leverock, talsmann for FBI.

Etterforskere mener tunnelen har blitt laget for hånd, med verktøy som en liten øks. Det skal ha blitt brukt en liten vogn til å frakte jord og steiner ut av tunnelen.

FBI fant også en liten stige og noen møkkete støvler. Det er ikke klart hvor lenge tunnelen har vært der.

- Gjerningspersonene kunne være her for en uke siden eller i går kveld. Vi vet ikke det for øyeblikket, sier Mike Leverock.

Det hadde ikke blitt utført ran mot Chase-banken, som ligger i Pembrok Pines – omtrent 32 kilometer unna Fort Lauderdale.

Det er ingen mistenkte i saken, og banken holdt dørene åpne dagen tunnelen ble funnet.