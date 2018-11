Får ikke ansvar for å seile ny fregatt etter KNM «Helge Ingstad»-hendelsen

Marineoffiserene som hadde ansvaret da KNM «Helge Ingstad» kolliderte, vil ikke få ansvaret på bro når besetningen skal ut med søsterskipet KNM «Roald Amundsen».

Det skriver VG fredag.

Det er sjef for marinen, flaggkommandør Rune Andersen, som bekrefter dette overfor avisen.

Mannskapet fra den havarerte fregatten, som fremdeles ligger under vann i Øygarden, bor nå på KNM «Roald Amundsen». Den ligger ved kai på Haakonsvern.

Dette er en del av traumebehandlingen, og de skal være og arbeide sammen og sove på tilsvarende måte som på ulykkesfregatten. De vil gradvis gjenoppta sine funksjoner, som de hadde før hendelsen torsdag forrige uke inntraff.

Sjefen for Marinen bekrefter imidlertid overfor VG at det ikke blir på kommandobroen som tidligere. Avisen stiller spørsmål ved om vaktsjefen fra den dramatiske natten får seile med fullt ansvar før utredningen er ferdig, eller om vedkommende får noen form for suspensjon:

– Personell fra broteamet på KNM Helge Ingstad er blant dem som er sterkest berørt og det tas hensyn til at de behøver ytterligere tid til å bearbeide hendelsen, svarer Andersen via kommunikasjonsoffiser Thomas Gjesdal.

Mest sett siste uken