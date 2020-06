Får ikke samle flere enn 50 mennesker: Nå har arrangøren funnet en løsning

Kommunen satte foten ned for George Floyd-demonstrasjon i Oslo. Nå mener arrangøren at de har funnet en løsning.

OSLO (Nettavisen): Over 15.000 personer har varslet at de vil delta på demonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Makrellbekken i Oslo fredag. Det har skapt smittevernbekymring, og Oslo kommune satte foten ned.

Nå varsler arrangøren, African Student Association ved Universitetet i Oslo, at de har funnet en løsning. Politiet mener arrangøren har laget «et godt opplegg» og sier deres rolle er å sikre at ytringsfriheten respekteres.

Vil danne menneskelig kjede

Hoveddemonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Huseby vil foregå med 50 utvalgte personer. I tillegg vil arrangøren få med maksimalt 750 personer som med to meters avstand fra hverandre vil danne en menneskelig kjede gjennom hovedstaden.

- Vi vil legge ut møtepunkter og sjekkpunkter for de av oss som vil forme en kjede for å vise vår solidaritet og få stemmene våre hørt, skriver arrangøren på sin Facebook-side.

Vil knele foran ambassaden

Foran den amerikanske ambassaden planlegger arrangøren en markering der deltakerne kneler i åtte minutter før de går ned til Eidsvolls plass foran Stortinget, der blir holdt appeller som skal livestreames.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt sier til Nettavisen at de har hatt en god dialog med arrangøren og beskriver det opplegget som nå er skissert for fredag som godt.

- Vår rolle er å sikre at ytringene kan komme fram og at ytringsfriheten respekteres, sier Nilssen.

- Hvem står ansvarlig for at smittevernreglene etterfølges?

- Det er arrangørens ansvar, sier Nilssen og legger til at politiet ikke vil gripe inn med mindre det skjer alvorlige regelbrudd.

- Glad for at det blir arrangement

- Jeg er veldig glad for at dette arrangementet kan holdes på en trygg måte og at arrangøren har funnet en løsning. Vi har mange som ønsker å vise sin solidaritet med USAs befolkning i denne saken og som også føler rasismen på kroppen her i Norge, enten det dreier seg om etnisk profilering, hverdagsrasisme eller strukturell rasisme på arbeidsmarkedet der flerkulturelle navn har det med å havne bakerst på søkerlistene, sier kulturansvarlig Miriam Haile i ungdomsavdelingen (Agenda X) til Antirastisk senter til Nettavisen. Hennes organisasjon er en av organisasjonene som skal delta i markeringen.

Sto i fare for å bli avlyst

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, uttalte Rawha Yohaness i African Student Association til Klassekampen torsdag.

Dermed sto hele arrangementet i fare for å gå i vasken.

Dette skapte reaksjoner på sosiale medier.

- Rart at det er slike tiltak kun for demonstrasjoner, men fulle kjøpesentre hvor folk må snike seg forbi for å komme frem er greit? Det gir ikke mening spør du meg, skriver en person i kommentarfeltet på Facebook.

Oslo politidistrikt sier til Nettavisen at de ikke har nektet demonstrasjonen, men at det er kommunens ansvar å håndtere smittevernreglene.

Arrangørene bak demonstrasjonen i Bergen og Trondheim har også fått beskjed om at forsamlingen over 50 personer vil anses som brudd på smittevernsreglene, melder NTB.

Demonstrasjonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Døde under pågripelse i Minneapolis

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai.

Politibetjenten Derek Chauvin er pågrepet og ble først siktet for uaktsomt drap. Siktelsen har senere blitt endret til «unintentional second degree murder». Dette tilsvarer en skjerping i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, er siktet for medvirkning.