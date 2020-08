Får kjeft for Giske-debatt: Fredrik Solvang slår hardt tilbake

- Det sto ikke på innsatsen vår, sier Fredrik Solvang til Nettavisen.

«Det har kommet noen reaksjoner på gårsdagens «Debatten» som jeg gjerne vil svare på», skriver programleder Fredrik Solvang på Facebook.

NRKs rutinerte debattleder fikk en større utfordring enn vanlig under sendingen torsdag.

Giske-dramaet utviklet seg nemlig så raskt at han måtte slippe alt han hadde av manus og erstatte den planlagte debatten kort tid før sending.

Flere har imidlertid kritisert «Debatten» for at det nærmest kun var Giske-motstandere i sendingen. Det mener Solvang skyldes omstendighetene.

Gunnar Stavrum: Trond Giske ble symbolet på en ukultur etter et dramatisk døgn i Trøndelag Ap

Intens ringerunde

- Det sto ikke på innsatsen vår, jeg tror aldri vi har ringt så mange så intenst før. Ønsket vårt var selvfølgelig et så balansert panel som mulig, sier Solvang til Nettavisen.

- Og han selv ville ikke engang svare, etter gjentatte forespørsler, legger han til.

Solvang påpeker at de kontaktet Giske hver gang de skjønte at det ville komme nye beskyldninger mot ham.

Debattlederen sier samtidig at de sikkert kunne hatt færre kritikere, men sier at dette på den andre siden kunne ført til at disse bare ville ha kommet mer til orde.

Se utdrag fra den aktuelle «Debatten»-episoden øverst i saken!

Alt ble snudd på hodet

Trond Giskes (53) comeback i Trøndelag Ap ble på ny stoppet, i aller siste liten.

Giske trakk seg som nestleder i Ap i januar 2018, etter flere varsler om seksuell trakassering. Så ble han året etter vraket i tolvte time som fylkesstyremedlem i hjemfylket, etter den famøse Bar Vulkan-videoen (som VG har beklaget).

Mandag ble den erfarne politikeren enstemmig innstilt som ny fylkesleder - men gleden ble kortvarig.

Torsdag ble alt snudd på hodet: En «ny» varslersak fra 2014 kom på bordet, Ap-politikere mobiliserte sin Giske-motstand i et opprop, Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske, valgkomitéen hadde krisemøte, Giske uttalte seg på Facebook - og innen midnatt så vi konturene av en helt ny politisk situasjon.

Les også: Giske refser pressen - får sympati fra pressetopper

«Jeg måtte kaste alt av manus jeg hadde forberedt fordi forutsetningene var helt snudd på hodet. De to som forsvarte Giske ble satt sjakk matt og de måtte forkaste hele argumentasjonen sin. Det ble ikke en ordentlig debatt på grunn av begivenhetene, ikke fordi panelet var skjevt eller jeg var urettferdig», skriver Solvang på Facebook.

- En nyhet er en nyhet

Solvang sier til Nettavisen at han ser at «Debatten» blir en del av drivet Giske kritiserer, bare ved at de dekker saken.

Les også: Valgforsker: - Dette var Giskes sjanse

- Det er en avvegning om man skal følge nyhetsbildet eller ikke. Så når alle mediene refererer til hverandre så kan jeg forstå, hvis jeg var Trond Giske, at det føles ekstremt urimelig. Men samtidig så er en nyhet en nyhet. En melding om et varsel er en nyhet, og det ville være feil å ikke ta det opp, sier han.

- Men jeg synes det er et dilemma, for det kan jo føre til at enkeltmennesker blir utsatt for urimelig press. Jeg sier ikke at det har skjedd her, men det er en konsekvens, sier Solvang.

- Må stille i debatt

På Facebook tar Solvang også selvkritikk:

«Det jeg imidlertid ser, er at jeg tydeligere kunne ha stilt spørsmål ved motivene for at dette skjer akkurat nå, at media og aktørene åpenbart samhandler og timer utspill for å ramme Trond Giske mest mulig, at det er mistenkelig at varsler om gamle forhold plutselig dukker opp rett før et årsmøte, osv, osv. Dessuten kunne jeg sikkert også stilt flere kritiske spørsmål til Trøndelag Ap (inkludert AUF, om de hadde vært til stede) som tross alt stilte seg enstemmig bak Giske i valgkomiteen», skriver han i innlegget.

Trond Giskes politiske karriere kan være over. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Les også: Giske refser pressen - får sympati fra pressetopper

Fredrik Solvang avviser blankt at han selv tar noen part i saken:

«Men alt dette måtte tas på sparket siden alle disse spørsmålene knytter seg til utviklingen i saken som foregikk helt inntil sending. Så oppsummert ber jeg om at dere som mener Debatten gjorde feil i går, tenke gjennom nøyaktig hva vi kunne gjort annerledes. Og PS! Alle usaklige beskyldninger om at redaksjonen eller jeg er med på en kampanje mot Giske, preller av som vannet på gåsa. Som sagt, vi ville egentlig debattere en helt annen sak».